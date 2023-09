Il Comune di Rapolano Terme cerca idraulico, contratto a tempo indeterminato

Il Comune di Rapolano Terme ha pubblicato un bando di concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operatore esperto da impiegare come idraulico. Le domande possono essere presentate fino al 16 ottobre.

Il bando, insieme a tutti i requisiti generali e professionali richiesti per partecipare alla selezione, è disponibile sul sito del Comune, www.comune.rapolanoterme.si.it, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. Lo stesso bando è pubblicato anche InPA, Portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica. Le richieste di informazioni possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it.

Fonte: Comune di Rapolano Terme - Ufficio stampa