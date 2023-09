Manifestazione nazionale Cgil, l'appoggio di Sinistra Plurale

Sinistra Plurale di S. Maria a Monte esprime il proprio sostegno alla grande manifestazione, promossa dalla Cgil e da una vasta rete di Associazioni, che si terrà a Roma Sabato pomeriggio 7 Ottobre. Ad un anno dal suo insediamento, l'attuale Governo mostra tutti i suoi lati peggiori e si amplia il divario tra chi sta bene e chi sta male. Sempre più famiglie sono in difficoltà a causa dell'aumento vertiginoso della spesa per mangiare, di rate di mutui ormai insostenibili, di costi dei carburanti a livelli stratosferici. Il lavoro è sempre più precario e con salari molte volte da fame, se lo si trova, con luoghi in cui si svolge che diventano sempre più spesso teatri di morte. Di fronte a questo panorama sociale, sempre più esplosivo, il Governo fa gli interessi dei soliti noti, in primo luogo gli evasori e le categorie che godono di privilegi ingiustificati. Oltre a questo è in atto un attacco all'unità dello Stato e ai principi fondamentali della Costituzione con il progetto di autonomia differenziata e premierato, che, se non venisse arrestato, di fatto stravolgerebbe i cardini della democrazia repubblicana. Occorre una risposta forte, sulla "VIA MAESTRA INSIEME PER LA COSTITUZIONE". Per questo occorre partecipare in massa alla manifestazione di Roma: è il momento di applicare i principi e i valori della nostra Costituzione, per cambiare davvero il nostro Paese e ridare fiducia a quella massa enorme di cittadini che non va più a votare.

Marco Madonia - Coordinatore Sinistra Plurale di S. Maria a Monte