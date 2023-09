Ladri nel cimitero di Sant'Eusebio a Cortona

Ignoti si sono introdotti nel cimitero di Sant'Eusebio a Cortona e provocano seri danni alla struttura portando via grondaie in rame e arredi. A denunciare il raid è stato denunciato dal sindaco Luciano Meoni, il quale ha pubblicato sui social un video dove ha espresso sdegno per l’accaduto: “Mi auguro che questi mascalzoni siano presi al più presto. Non esiste che i cimiteri siano sottoposti a questo, oltretutto i danni sono ingenti”.

I danni sono stati scoperti stamattina, è probabile quindi che i ladri abbiano agito la scorsa notte.