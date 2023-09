Ospedale San Giuseppe, cantiere per il Blocco H al via

Questo fine settimana sarà inaugurato il cantiere del Blocco H dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'avvio ai lavori di ristrutturazione avverrà alla presenza delle istituzioni del territorio e della direzione dell'ospedale, con l'inaugurazione in programma per sabato 30 settembre alle 12.30. L'investimento totale, come sottolineato in una nota dall'Asl Toscana Centro, ammonta ad oltre 30 milioni rappresentativi del complesso delle opere da eseguire, che avranno una durata di due anni dall’inizio del cantiere.