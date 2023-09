Femminicidio Castelfiorentino, la Lega: "No a strumentalizzazioni, sede chiusa a lutto"

Su un tragedia di questo tipo non devono esserci ambiguità, non possono esserci contrapposizioni o strumentalizzazioni di nessun tipo.

Una donna, una mamma, una ragazza parte attiva di questo paese barbaramente uccisa su un marciapiede con un colpo alla testa come una esecuzione deve trovarci uniti nella condanna ma anche nella ricerca di un colpevole che si è allontanato senza senso di colpa e con un’arma e non sappiamo ad oggi dove si trovi.

La mia solidarietà come donna è come rappresentante politico è totale. La Sede della Lega domani mattina resterà chiusa in segno di rispetto verso questa assurda e insensata barbarie.

Susi Giglioli, capogruppo Lega