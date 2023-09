Incidente in A1, auto invade la carreggiata opposta: due morti e due feriti gravi

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite in un incidente sull'autostrada A1, nel territorio di Rignano sull'Arno, poco dopo l'area di servizio Chianti. L'incidente coinvolge due veicoli, di cui uno ha attraversato la carreggiata opposta e si è schiantato contro un altro veicolo che viaggiava in direzione opposta.

I conducenti di entrambi i veicoli sono deceduti, mentre due passeggeri del veicolo che ha attraversato la carreggiata sono stati gravemente feriti e trasportati in ospedale con codice rosso.

A causa dell'incidente, l'autostrada A1 è stata chiusa tra Incisa e Firenze sud, con code di traffico di 11 chilometri in direzione sud, 5 chilometri in direzione nord e 2 chilometri all'uscita obbligatoria di Incisa verso Bologna. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale di Aspi per gestire la situazione.