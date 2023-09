La casa va a fuoco, lui si salva salendo sul tetto

A Collesalvetti in via del Poggione si è verificato un incendio in un appartamento alle 11 di oggi, venerdì 29 settembre. Una persona di 44 anni, impaurita dalle fiamme, si era rifugiata sul tetto ed è stata recuperata e aiutata dai vigili del fuoco.

Complicato arrivare sul posto vista la viabilità e la distanza da Livorno, in corso le operazioni di smassamento e messa in sicurezza, ingenti i danni. In corso di accertamento le cause, sul posto anche i carabinieri ,polizia municipale ed il 118.