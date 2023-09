Manteco vince 'The climate action award'. Il sindaco Calamai: "Cultura del lavoro e sostenibilità"

La Manteco è un delle aziende più longeve del distretto - lo scorso luglio ha compiuto 80 anni - ma allo stesso tempo tra le più innovative, tanto da vincere il premio “The Climate Action Award” ai Sustainable Fashion Awards 2023 di CNMI. L’azienda montemurlese ha ottenuto l'importante riconoscimento per il suo Dna circolare e per la sua strategia basata sulla scienza e sull’ottimizzazione delle risorse.

«È una grande soddisfazione apprendere che Manteco, azienda d'eccellenza del nostro distretto tessile, abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento- dice il sindaco Simone Calamai – La famiglia Mantelassi, fin dal lontano 1943, esprime profonda cultura del lavoro e della sostenibilità. Un premio che riconosce un impegno continuo dell'azienda verso la qualità del prodotto e il rispetto dell'ambiente. Nei decenni Manteco ha continuato a investire, non solo in creatività, ma anche in ricerca scientifica per la sostenibilità delle produzioni tessili. Un vero orgoglio per Montemurlo e un esempio virtuoso, seguito da tante altre aziende del nostro distretto produttivo».

Il “Climate Action Award” è dedicato ai marchi di moda, ai fornitori e alle organizzazioni che hanno sviluppato soluzioni per ridurre le emissioni di gas serra del settore, dato che l’industria tessile è responsabile di una percentuale tra il 4% e il 10% delle emissioni globali.

La cerimonia di premiazione dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 si è svolta il 24 settembre, durante la Fashion week milanese, al Teatro alla Scala, ed è stata organizzata con il supporto di Ethical Fashion Initiative, Ellen MacArthur Foundation e Comune di Milano.