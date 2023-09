Ricostruire il seno dopo il tumore, l'ospedale di Empoli rafforza il Polo al Centro Donna

E’ stata rafforzata l’attività del Polo Senologico presso il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, divenuto anche punto di riferimento per la ricostruzione mammaria per tutta l’Asl Toscana Centro. Con l’arrivo del dr Lorenzo Calì Cassi, chirurgo plastico, a cui da qualche mese è stato conferito l’incarico di coordinare l’attività di ricostruzione mammaria presso il San Giuseppe di Empoli e in parte al Santo Stefano di Prato, la struttura può avvalersi di un supporto costante con l’obiettivo di un ulteriore incremento del servizio offerto alle donne già in carico all’azienda e che sono state sottoposte ad un primo intervento chirurgico di mastectomia per tumore alla mammella.

Il dr. Calì Cassi opera all’interno dell’equipe del dr. Luis Jose’ Sanchez, Direttore della struttura complessa di Chirurgia Senologica dell'Azienda USL Tc, a cui afferiscono i quattro presidi ospedalieri di Empoli, Prato, Santa Maria Annunziata e Pistoia. Specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica all’Università degli Studi di Torino e con un dottorato di ricerca in Chirurgia Oncoplastica in Senologia, Scienze Medico-Chirurgiche Applicate presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

“La ricostruzione mammaria è sempre stato il mio “terreno di battaglia” e questo nuovo incarico di gestire l’attività presso il Centro Donna di Empoli è sicuramente una grande responsabilità, ma al tempo stesso una scommessa ed è per me un onore aver avuto questa importante opportunità- afferma il dr Calì Cassi- sono anche soddisfatto dei primi risultati ottenuti non solo come azienda, ma anche come feedback positivi da parte delle nostre pazienti.”

Un giorno a settimana dalle ore 8 alle ore 20 presso l’Ospedale San Giuseppe vengono dedicate sedute operatorie per la ricostruzione mammaria, dove confluiscono pazienti provenienti anche dagli altri territori dell’Asl Centro (Firenze, Prato e Pistoia) e questo consente di alleggerire la quantità di interventi in lista di attesa e di affidare al Centro Donna il ruolo di punto di riferimento aziendale per questo tipo di attività.

In Asl Centro ad agosto 2023 è stato rilevato un incremento del 10% (1015) di interventi complessivi rispetto al 2022, di cui 678 relativi a patologia tumorale primaria.

“La collaborazione del dr Calì Cassi presso la senologia di Empoli è il frutto di un percorso avviato da tempo tra la struttura complessa di chirurgia senologica e la struttura complessa di chirurgia plastica diretta dal Dr. Lorenzo Borgognoni dell’Asl Centro finalizzato a concentrare l’attività in un unico punto di riferimento aziendale, dedicando una giornata esclusivamente agli interventi di ricostruzione mammaria e favorendo un incremento del numero e della complessità delle operazioni dimostrando ancora una volta l'attenzione del dipartimento a tutto il percorso di questa importante patologia, dalla presa in carico alla restituzione ad una vita di qualità - sottolinea il dr Stefano Michelagnoli, Direttore Dipartimento Specialistiche Chirurgiche Asl Centro”

“Il nostro Centro Donna sta diventando un modello aziendale da diffondere e aver costituito al suo interno un polo senologico a 360 gradi, dove oltre agli interventi chirurgici è stato aggiunto il supporto di un professionista che si occupa di ricostruzione mammaria, credo sia un traguardo fondamentale che siamo riusciti a raggiungere come azienda grazie anche al sostegno del Direttore Michelagnoli che ha creduto fin dall’inizio a questo tipo di progetto- conclude il dr Sanchez“

Fonte: Asl Toscana Centro