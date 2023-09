Rotary San Casciano Chianti dona per la causa di Zia Caterina - Milano 25

Il Rotary Club San Casciano Chianti ha erogato un contributo di 2.500 euro a favore di “Milano 25”, associazione rappresentata da Caterina Bellandi, da tutti conosciuta come “Zia Caterina”, che a bordo del suo taxi (Milano25) accompagna gratuitamente i bambini negli ospedali di Firenze e non solo, per sottoporsi alle cure

“Trasformo il dolore in un sorriso” - racconta Caterina - “L’uomo che amavo Stefano prima di morire mi ha detto: Tu sarai Milano25! Ed io spaventata ho cominciato questo viaggio” - Una vita fatta di semplici gesti quotidiani capaci però di alleviare la sofferenza psicologica al prossimo, strappando un sorriso alla malattia e regalando speranza a tanti bambini, che lei chiama “Super Eroi”.

Il pregevole evento di raccolta organizzato dal Rotary Club San Casciano Chianti è sta to possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di Lorenzo Vulashi titolare dell’enoteca Pane Amore e Fantasia di Firenze, che presso il Golf Club dell’Ugolino ha bandito l’asta composta da numerosi lotti di valore messi da lui a disposizione per la serata.

“Mi sono avvicinata alla realtà di Zia Caterina nel mese di Giugno scorso, da subito ho apprezzato la sua gioia, il suo lavoro e la sua dedizione agli altri, in particolare nei confronti dei bambini in difficoltà. Grazie alla generosità dei nostri soci siamo riusciti a raccogliere una cifra davvero importante, che con piacere abbiamo devoluto alla associazione rappresentata da Caterina Bellandi, che da molti anni svolge una meravigliosa attività per aiutare i bambini affetti da patologie importanti, e per le loro famiglie. Per i prossimi mesi abbiamo in programma tante iniziative, che saranno di supporto alle molte realtà presenti nei comuni che rappresentiamo.” - dichiara Caterina Pulselli, presidente R.C San Casciano Chianti 2023 - 2024.

La donazione effettuata dal R.C San Casciano Chianti andrà a sostenere le iniziative legate al progetto di accoglienza “La Tana dei Super Eroi” - “Un luogo di ristoro, riposo e compagnia per le famiglie ed i bambini che stanno affrontando il duro percorso delle cure.” - racconta Zia Caterina - “Era la casa della mia mamma ed è situata dietro l’ospedale di Ponte a Niccheri, sarà un giardino dove i nostri Super Eroi diventano maestri e ci insegnano ad essere felici di quello che abbiamo, ogni giorno.”