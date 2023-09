Al via i lavori nel Blocco H dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli: investimento complessivo di oltre 30 milioni

Il progetto dell’edificio H prevede la realizzazione di un percorso principalmente dedicato “all’outpatient”, ovvero al paziente che necessita di prestazioni sanitarie, ma non di ricovero e riguarda un complesso intervento su tre livelli: la messa a norma dell’edificio per prevenzione incendi, le modifiche interne con la realizzazione delle opere di finitura degli impianti (elettrici, speciali, meccanici, etc) nei locali che ospiteranno l’attività in programma e infine le sistemazioni esterne di pertinenza (aree di sosta, aree verdi) con particolare attenzione alla demolizione e smaltimento della rampa esistente sul lato nord. L’investimento totale ammonta a oltre 30 milioni, rappresentativi del complesso delle opere da eseguire che avranno una durata di due anni dall’inizio del cantiere. Seguirà un periodo di attivazione funzionale dell’edificio ristrutturato per permettere la necessaria preventiva fase di attivazione dei servizi sanitari.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti: Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, Simone Bezzini Assessore al Diritto alla Salute e Sanità, Dario Parrini Senatore, Enrico Sostegni Presidente Commissione Sanità Consiglio Regionale, Brenda Barnini Sindaca di Empoli, Paolo Campinoti Sindaco Gambassi Terme, Paolo Masetti Sindaco Montelupo Fiorentino, Gabriele Toti Sindaco Castelfranco di Sotto, Simone Giglioli Sindaco San Miniato, Giuseppe Torchia Sindaco Vinci, Alessio Falorni Sindaco Castelfiorentino, Emma Donnini Vice Sindaco Fucecchio, Marco Baldacci Vice Sindaco Santa Croce Sull’Arno, Linda Vanni Vice Sindaco Montopoli in Val’Arno, Moreno Costagli Assessore Cerreto Guidi, Benedetta Bagni Assessore Certaldo, Angela Centi Assessore Capraia e Limite Rossella Boldrini Direttore Servizi Sociali, in rappresentanza della Direzione Generale, Silvia Guarducci, Direttore Sanitario Ospedale San Giuseppe, Ing Sergio Lami, Direttore Dipartimento Area Tecnica Asl Centro, Ing Luca Tani Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli, Angela Micheli, geometra Dipartimento Area Tecnica, Franco Doni, Direttore SDS Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore, Paolo Amico, Direttore Coordinamento sanitario zona empolese ed alcuni Direttori delle varie discipline dell'Ospedale di Empoli.

Nelle prime settimane di avvio del cantiere è previsto il progressivo sbancamento della ex rampa di ingresso all’edificio che vedrà impiegate macchine per il movimento terra e conseguente traffico veicolare di mezzi pesanti che confluiranno, da e per l’area di cantiere, in via Boccaccio all’altezza dell’ingresso del parcheggio utenti. Al fine di garantire il regolare flusso veicolare e pedonale dell’area saranno impiegati movieri addetti a dirigere i passaggi dei mezzi pesanti.

Le operazioni di sbancamento della rampa rappresentano la fase preliminare per permettere la successiva realizzazione della nuova torre di ingresso, con annessi nuclei scala ed impianti elevatori e il circostante piazzale di accesso e sosta che uniformerà i collegamenti e gli ingressi del nuovo padiglione H ristrutturato con i rimanenti edifici del Presidio.

Contestualmente alla fase di sbancamento saranno attivati anche i lavori per i nuovi collegamenti impiantistici dell’edificio e progressivamente le ristrutturazioni interne al fine di garantire la riapertura dell’edificio.

“Con questo intervento di ampliamento degli spazi a disposizione dell’ospedale- commenta il Presidente della Toscana Eugenio Giani- riusciremo a garantire maggiori prestazioni ai cittadini, che hanno bisogno di assistenza medica, ma non di essere ricoverati. Nel blocco che con l’avvio dei lavori riqualificheremo completamente entro due anni troveranno infatti spazio ambulatori specialistici, servizi sociali, ambienti per i dializzati e un Centro Donna per il trattamento e la prevenzione oncologica. Un nuovo fiore all’occhiello per una struttura di riferimento per tutta l’area.”



“L’avvio di questo cantiere rappresenta per me uno degli obiettivi più importanti di questi dieci anni di amministrazione – sottolinea la sindaca di Empoli, Brenda Barnini - Abbiamo costantemente seguito in tutti questi anni il percorso di progettazione e reperimento delle risorse necessarie per far ripartire i lavori del blocco H e per l’ampliamento del pronto soccorso. Finalmente si completa il disegno dei servizi ospedalieri del San Giuseppe, ospedale di riferimento per i 15 comuni della zona Empolese Valdelsa Valdarno, per 240.000 abitanti. Nelle stesse ore in cui posiamo questa prima pietra stiamo portando avanti una variante urbanistica che consentirà all’ASL di reperire nuovi spazi per realizzare posti auto a beneficio dei dipendenti e quindi una migliore gestione dei flussi veicolari di questa zona”

La struttura del Blocco H si sviluppa su 8 livelli per una superficie complessiva di 15 mila mq. Una volta terminati i lavori l’edificio sarà così suddiviso:

al piano terra i servizi dedicati all’accoglienza, con attività amministrative e servizi generali. Un grande open-space adiacente al nuovo ingresso accoglierà i pazienti con postazioni di front-office per le prenotazioni e relativo back-office;

al piano primo la neuropsichiatria infantile, la psicologia e i servizi sociali afferenti;

al secondo piano gli ambulatori di oculistica, dermatologia e altre discipline che effettuano interventi di chirurgia ambulatoriale, in collegamento diretto con le sale operatorie della chirurgia ambulatoriale del blocco G;

al terzo e quarto piano sono collocati gli ambienti destinati ai pazienti dializzati sia con spazi open che sale singole per pazienti in isolamento oltre che gli ambulatori di dialisi peritoneale;

il quinto piano dedicato al Centro Donna e al percorso donna in generale per il trattamento e la prevenzione oncologica;

al sesto e al settimo piano gli ambulatori generali e specialistici, spazi dedicati alla riabilitazione fisica con ambienti visita, box per trattamenti specifici e una palestra;

Infine l’ultimo piano dedicato a spogliatoi, depositi e locali tecnici.

“La giornata di oggi rappresenta un momento significativo per la nostra Azienda sanitaria poiché avrà inizio l’opera di riqualificazione di una struttura che grazie ad un’importante investimento sarà una risorsa per l’intero Ospedale nell’ottica di garantire sempre più una migliore assistenza- dichiara la dr.ssa Boldrini”

“L’avvio di questo cantiere rappresenta uno dei grandi investimenti di edilizia sanitaria per il nostro Ospedale. Il progetto di ristrutturazione del Blocco H, atteso da tempo, è un arricchimento complessivo che permetterà di acquistare nuovi spazi per attività ambulatoriali, ma anche dedicati ai servizi amministrativi e di accoglienza. Questo è un traguardo fondamentale per la nostra Azienda finalizzato a rispondere in maniera dinamica alle esigenze presenti e future- afferma la dr.ssa Guarducci.”

“Il nuovo edificio H sarà energeticamente molto efficiente, grazie alle scelte dei componenti di involucro, al collegamento con il sistema di produzione energetica dell’Ospedale e alla presenza di sistemi di regolazione intelligenti, terminali in ambiente a basso consumo e unità di trattamento aria ad alto rendimento- spiega l’Ing Sergio Lami, Direttore Dipartimento Area Tecnica Asl Centro- Il progetto è il risultato di un lavoro svolto con tecnologie informatiche avanzate, condotto in maniera condivisa tra Progettisti, Direzione tecnica, Direzione di Presidio, Società della Salute e territorio, con l’obiettivo di realizzare una porzione di ospedale di ultima generazione, al completo servizio dei cittadini.”

Fonte: Ausl Toscana Centro