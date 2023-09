Ciatt Prato, al via la seconda stagione in serie A1 femminile di tennistavolo

Obiettivo: confermarsi ad alti livelli e tenere alta la bandiera toscana e pratese in serie A1 femminile di tennistavolo. E’ un Ciatt Prato rinnovato e ringiovanito quello che si prepara ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva nella massima serie femminile. Le ragazze pratesi faranno il loro esordio in campionato ospitando domenica 1 ottobre alle 17, alla palestra Le Badie, le venti volte campionesse d’Italia della Brunetti Castel Goffredo.

“Come amministrazione siamo orgogliosi di avere una squadra che ci rappresenta e rappresenta la nostra città nel massimo campionato femminile a squadre di tennistavolo – commenta il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Prato, Simone Faggi - . Al di là dei risultati sportivi di assoluto livello ottenuti con la prima squadra, però, è da rimarcare anche il grande impegno che il Ciatt Prato impiega da anni nel far crescere il settore giovanile e nel far progredire gli atleti del vivaio. Ci sono ragazzi pratesi che già oggi, seppur ancora adolescenti, sono punte di eccellenza a livello italiano nelle rispettive categorie”.

“Il nostro obiettivo è quello di provare a ripetere la bella stagione dello scorso anno. Non sarà facile, ma proveremo a qualificarci per la coppa Italia, dopo che nella passata stagione abbiamo chiuso al secondo posto, e a centrare nuovamente i play off in campionato – precisa Fabio Bianchi, presidente del Ciatt Prato - . La squadra è stata quasi totalmente rinnovata, con elementi giovani, ma di grande valore. Abbiamo deciso di puntare su giocatrici prevalentemente italiane. Avremo anche una formazione in serie A2 femminile molto competitiva, che farà da serbatoio per la serie A1. In generale abbiamo un ottimo settore giovanile, con ragazzi come Giulio e Pietro Campagna o Sofia Bianchi che sono nel giro della nazionale e continuano ad ottenere risultati personali molto importanti. A livello maschile avremo anche una formazione in serie B1 e due differenti formazioni in serie C1. In totale circa 150 tesserati”.

Partenza in salita, quindi, per il team affidato al confermato allenatore Alberto Vermiglio, che per bissare l’exploit della passata stagione, quella d’esordio nel massimo campionato femminile, dove si conferma unica presenza toscana, dovrà affrontare un girone unico composto, oltre che da Castel Goffredo, anche da TT Sudtirol, Tennistavolo Norbello, Muravera TT e Quattro Mori.

“Il campionato sarà composto soltanto da sei squadre e la Federazione ha deciso di disputare una sorta di "NBA del Tennistavolo". Visto l'alto livello delle atlete, ci saranno tante partite che promettono di regalare spettacolo – spiega Vermiglio, tecnico del Ciatt -. Per noi sarebbe un grande successo riuscire a centrare nuovamente i play off e a qualificarci per la coppa Italia. La partenza sarà subito difficile, contro un Castel Goffredo che si è ulteriormente rinforzato, ma proveremo a dar loro del filo da torcere”.

Per quanto riguarda l’organico, Vermiglio avrà a sua disposizione ancora una volta Chiara Colantoni, romana classe 1994, capitano e ormai bandiera della formazione laniera. Colantoni, numero 6 della classifica italiana, è anche consigliere federale e Rappresentante Atleti nella Commissione Europea ETTU., ed è stata titolare nella nazionale azzurra per diversi anni.

Il colpo di mercato è però l'accordo raggiunto con la titolare azzurra Giorgia Piccolin, classe 1996, atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito, già quattro volte campionessa italiana in carriera.

Fra i nuovi arrivi da segnalare anche l’esperta polacca Magdalena Sikorska, classe 1986, lo scorso anno in forza part-time al Norbello.

La rosa del Ciatt Prato sarà poi completata dalle ragazze che faranno parte della squadra di serie A2 femminile: Caterina Angeli (numero 17 in Italia), Emilia Manukyan ed Irene Moretti (nazionale Under 17).

Fonte: Ufficio Stampa