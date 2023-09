Episodi di violenza e cattive frequentazioni, sospesi per 7 giorni due locali a Castelfiorentino

Sospesa per 7 giorni la licenza di due locali a Castelfiorentino. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, su proposta del Comando della Polizia Municipale, ha adottato due provvedimenti relativi a locali frequentati da individui pregiudicati o noti alle forze di polizia. Questi provvedimenti sono stati presi in seguito a controlli ripetuti delle forze dell'ordine.

Dagli esami condotti dagli agenti e dai militari nei due locali, è emerso che entrambi erano frequentati abitualmente da persone con precedenti penali e in almeno due occasioni in passato, uno dei locali è stato teatro di episodi di violenza. Il Questore della provincia di Firenze ha quindi emesso tali provvedimenti in considerazione del pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L'attività di controllo del territorio è parte delle procedure operative delle forze dell'ordine, e in questo contesto, gli agenti della Squadra Espulsioni dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze hanno espulso un cittadino marocchino di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine e in violazione delle norme sull'immigrazione. Il Prefetto di Firenze ha emesso il provvedimento di espulsione, e il Questore ha organizzato l'accompagnamento del cittadino straniero all'aeroporto di Bologna, dove è stato scortato per il suo volo a Casablanca.