Il Bisonte cede contro Perugia nell’ultimo test precampionato

L’ultimo allenamento congiunto del precampionato de Il Bisonte Firenze si risolve con un 3-1 a favore della Bartoccini Fortinfissi Perugia, formazione appena retrocessa in A2 arrivata alla Sussidiaria di Palazzo Wanny in cerca di conferme in vista di un campionato da vivere da protagonista. Ancora privo di Alsmeier e Ishikawa, che si aggregheranno domani al gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali, e con Cesè Montalvo, Leonardi e Mazzaro tenute a riposo, coach Parisi ha ruotato tutte le otto giocatrici al momento a sua disposizione: fra loro anche Anastasiia Kraiduba, al primo test agonistico con le nuove compagne dopo essere arrivata a Firenze mercoledì, mentre a completare il 6+1 sono state due giocatrici di Perugia, prima Viscioni e poi la ex Kosareva.

Nei primi due set Parisi ha schierato Battistoni in palleggio, Kraiduba opposto, Lazic e Viscioni in banda, Stivrins e Graziani al centro e Ribechi libero, poi dal secondo in poi sono entrate anche Acciarri e Agrifoglio mentre nel terzo e nel quarto Kosareva ha sostituito Viscioni. Nei primi tre set Perugia si è imposta per 21-25, 18-25 e 21-25, mentre il quarto lo hanno vinto le bisontine per 25-23.

IL TABELLINO – IL BISONTE FIRENZE

Acciarri 4, Ribechi (L), Battistoni 1, Lazic 15, Graziani 5, Agrifoglio 1, Kraiduba 9, Stivrins 11, Kosareva 4, Viscioni 4. All. Parisi. BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi 1, Traballi 17, Atamah 2, Sirressi (L1), Lillacci (L2), Viscioni 3, Ricci 3, Braida ne, Bartolini 7, Montano 14, Cogliandro 11, Turini, Kosareva 8. All. Giovi. Parziali: 21-25, 18-25, 21-25, 25-23.

LE PAROLE DI CARLO PARISI

“Le assenze non giustificano un approccio così all’ultimo impegno del precampionato: non avevamo altre possibilità, dovevamo entrare in campo con l’atteggiamento giusto e invece non lo abbiamo avuto per tutto l’arco dell’amichevole. Questo un po’ mi dispiace, abbiamo perso l’opportunità di fare una buona gara, mentre dall’altra parte Perugia ha giocato bene e in maniera molto aggressiva, difendendo tantissimo e non lasciando mai cadere a terra un pallone banale, cosa che invece è successa spesso a noi. Il nostro muro-difesa non è stato buono, quindi tutto il lavoro fatto durante la settimana è stato cestinato con una prestazione di questo tipo. Da una parte mi dispiace, ma dall’altra dovremo fare di necessità virtù: aspettiamo l’arrivo di Ishikawa e Alsmeier sperando che le loro condizioni fisiche e mentali ci aiutino ad allenarci bene in settimana in preparazione all’inizio del campionato”.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa