Lupi S. Croce, allenamento intenso contro Trentino Volley

Nuovo allenamento congiunto della Kemas Lamipel S. Croce contro una “big” della Superlega, Itas Trentino Volley campione d’Italia. Tante defezioni tra i locali, con una buona parte del sestetto base impegnata con le nazionali, due atleti “out” anche negli ospiti, Parodi e Brucini, entrambi a riposo precauzionale. Esordio assoluto, tra i Lupi, per l’opposto Lawrence, arrivato soltanto martedì e già in campo per provare la condizione e le intese con i compagni. Quattro set, a grande intensità, tutti appannaggio dei padroni di casa. Da segnalare la presenza, nelle fila locali, del grande ex Acquarone, e del libero Pace, biancorosso nella fortunata stagione 2021-22.

Primo set. Trentino Volley schiera Acquarone in regia, Rychikli in diagonale da opposto, Magalini e Berger al centro, Bristot e Dall’Osso in banda, Laurenzano libero. Kemas Lamipel risponde con Petratti in banda, diagonale con Colli, poi Coscione e il nuovo arrivato Lawrence, palleggiatore/opposto, quindi Cargioli e Mati al centro, Loreti libero. La gara inizia su buoni ritmi, con la squadra di coach Bulleri che riesce a gestire anche situazioni complicate. Un muro di Bristot su Lawrence segna il primo break per i padroni di casa. Rychikli allunga. Sul punteggio di 14-8 coach Bulleri ferma il gioco. I Lupi le provano tutte per rientrare. Su 19-13 bel diagonale di Lawrence. Ancora una gran giocata di Mati dal centro, poi errore dell’opposto di casa: 20-16. La Kemas Lamipel recupera ancora un punto, con un buon turno di servizio. Sul 22-19, errore di Bristot per il -2. I biancorossi credono nel recupero in extremis ma un’azione rocambolesca, sul 24-22, consegna agli avversari la prima frazione.

Secondo set. Nessuna variazione nei due sestetti. Itas parte decisa anche in questa frazione, subito 7-3, frutto di un bel turno al servizio di Bristot. La Kemas Lamipel recupera e trova un buon ritmo sia in cambio-palla che al servizio. L’asse Coscione-Lawrence inizia a ingranare: gran palla dell’opposto per il 18-19. Rychikli guida la riscossa trentina. Sul 20-20 per Itas entrano Giannini al servizio e Matteini a muro. Rychikli mette a terra l’ennesima palla e sullo scambio successivo il direttore di gara segnala un’invasione ospite: 22-20. Il “monster block” di Cargioli guida la riscossa biancorossa, completata da un fallo in attacco avversario e da un altro gran muro, questa volta di Mati. Sul 22-23 la panchina locale chiama time-out, al rientro è subito 23-23, poi un muro a tre dei gialloblù sbarra la strada a Colli. Primo match-point Itas, ma Bristot sbaglia il servizio: 24-24. Inizia una emozionante serie di azioni con le due squadre impegnate ad annullarsi match-point a vicenda. L’altalena di punteggio si ferma sul 33-31 per l’Itas.

Terzo set. Bulleri concede respiro a Petratti e inserisce Gatto nel ruolo di schiacciatore-ricettore. Proprio Gatto, smarcato da posto 4, porta i Lupi al pareggio, 10-10. Il buon gioco al centro proposto da Acquarone consente ai gialloblù locali di guadagnare un break significativo (14-11). Rychikli continua a metter giù punti (18-14), Pellacani nel turno di servizio piazza l’ace del +5. Time-out per coach Bulleri. L’asse Coscione-Mati guadagna il cambio-palla, gli avversari annullano il possibile break dopo un’azione spettacolare finalizzata da Bristot. Sul 21-16 è ancora Bristot a metter giù la “pipe” del massimo vantaggio. La Kemas Lamipel regge fino al 24-20, sprecando anche qualcosa in contrattacco, poi è costretta a capitolare.

Quarto set. Rivoluzione in casa ospite. Gatto torna opposto, in diagonale con Giannini. Russo e Mati coppia centrale, Petratti e Matteini in banda, Gabbriellini libero. I ragazzi si difendono bene, Gatto “abbatte” Sandu con un bel colpo da posto 2. Trentino Volley prova a scappare con un muro monumentale di Nelli, subentrato nel frattempo a Rychikli. Il punteggio si dilata: 14-8, 20-12. I biancorossi di Bulleri trovano qualche buona soluzione ma l’Itas macina palloni a buon ritmo e non si lascia più riprendere.

Itas Trentino Volley-Kemas Lamipel S. Croce 4-0

Parziali: 25-22, 33-31, 25-20, 25-18

Itas Trentino Volley: Nelli 8, Magalini 11, Cavuto, Pace, Berger 10, Rychikli 18, Bernardis, Mentasti, Pellacani 8, Bristot 18, Dell’Osso 1, Fedrici 1, Sandu 1, Acquarone 1. All. Soli

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione, Parodi, Cargioli 4, Russo 1, Colli 8, Matteini 1, Petratti 5, Gatto 8, Giannini, Loreti, Mati 12, Lawrence 13. All. Bulleri.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce