Olimpiade Città Metro, il volley ha aperto un finesettimana ricchissimo

All’alba del penultimo fine settimana di eventi per l’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze è arrivata l’ora delle medaglie anche nel volley: alla palestra geodetica Luciano Turrini di Sorgane si sono affrontate in un triangolare le formazioni femminili Under 16 di EuroRipoli Volley, CS San Michele Firenze Volley e Liberi e Forti 1914 ASD. Nella prima sfida successo Euroripoli su San Michele per 2-1 (parziali 25-18 21-25 25-18), nella seconda netta affermazione Liberi e Forti ancora contro San Michele per 3-0 (25-21, 25-19, 25-17). Si è arrivati così alla finale, un match combattutissimo che ha visto trionfare Euroripoli in rimonta sul CS San Michele per 2-1 (24-26, 25-17, 26-24) , Euroripoli che ha così conquistato la medaglia d'oro.

In precedenza erano state assegnate anche le medaglie delle bocce, presso gli impianti dell’Affrico al Campo di Marte con anche gli atleti Dir. Nella classifica individuale primo Fabio Focardi, sul podio Matteo Marconcini e Adolfo Cheli tutti dell'Istituto Don Orione Firenze.

Per quanto riguarda la classifica a coppie invece, vittoria di Gabriele Costanza del CSE Il Totem insieme a Fabio Focardi del Don Orione davanti a Matteo Marconcini e Adolfo Cheli nella prima gara; nella seconda successo di Sara Ibrahim e Roberta Turchi del Totem con argento per Sandro Rovai e Maurizio Caramiello del Don Orione. Alle gare hanno partecipato anche atleti dei Centri Istrice e La Palma - Scandicci.

Nel fine settimana tra sabato 30 e domenica 1 ottobre tanta altra “carne al fuoco”. Cominciando dal sabato, nel pomeriggio al Padovani la finale del rugby; le medaglie del tiro con l’arco si assegnano invece a Mantignano, mentre in serata al Palazzetto dello Sport di Calenzano le gare decisive della danza sportiva.

Domenica 1 ottobre invece nel pomeriggio alla piscina di Bellariva di Firenze le finali della pallanuoto per normodotati e quelle per diversamente abili con la waterpolo ability. Le finali della pallamano invece saranno di scena a Borgo San Lorenzo con inizio alle ore 16 al Palasport Gaddo Cipriani.

Nella giornata del sabato, collegato all’Olimpiade ma senza assegnazione delle medaglie, anche l’evento dell’Open Day di nordic walking, una grande opportunità per bambini e adulti che si sono prenotati che si svolge all’interno del vasto e suggestivo Parco Mediceo di Pratolino.

Venerdì si è conclusa, inoltre, anche la tre giorni dello Sport Village alle Cascine con migliaia di studenti che si sono alternati nelle tre mattine a provare le svariate discipline sportive che l’organizzazione coordinata da Uisp Firenze ha messo in campo.

Altri eventi proseguiranno anche durante la prossima settimana in un crescendo di interesse verso la giornata finale di sabato 7 ottobre che si concluderà con la gara di cicloocross presso l'Autodromo internazionale del Mugello a Scarperia, poi la cerimoinia di conclusione dei Giochi.