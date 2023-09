Savino Del Bene Volley, vittoria contro Bresaole d’Autore Panzeri

Una settimana al via ufficiale della Serie A1 di pallavolo femminile e, in vista dell’esordio in campionato, la Savino Del Bene Volley in questo fine settimana torna a cimentarsi nel Trofeo Bresaole d’Autore Panzeri.

Giunta alla sua ottava edizione la manifestazione ospitata dal PalaMaloggia di Chiavenna vedrà affrontarsi quattro squadre ed oltre alla Savino Del Bene Volley scenderanno in campo Vero Volley Milano, Uyba Volley Busto Arsizio e le francesi del Levallois Paris Saint-Cloud Les Mariannes 92.

Nella semifinale di oggi pomeriggio la Savino Del Bene Volley, vincitrice dell’ultima edizione del trofeo, ha sfidato proprio la formazione parigina, anch’essa in preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, con il massimo campionato francese che prenderà il via nel prossimo week end

La sfida è stata un buon test per la Savino Del Bene Volley, che continua l’avvicinamento al campionato, in attesa del rientro dagli impegni con le rispettive nazionali di Antropova, Carol, Ognjenovic e Washington.

Prima frazione di gioco dominata e conquistata dalla Savino Del Bene Volley per 25-15, poi nel secondo set, dopo una lunga sfida ai vantaggi, è stata Levallois Paris Saint ad imporsi per 32-30.

Raggiunta sul pari nel conto dei set la Savino Del Bene Volley ha reagito con forza nella frazione successiva, andando in vantaggio subito in apertura per poi non cedere mai la leadership del set, vinto per 25-19. Il set conclusivo è il quarto, con la squadra di coach Barbolini che chiude le ostilità con un 25-22 che vale il biglietto di accesso alla finale di domani.

Savino Del Bene Volley – Levallois Paris Saint-Cloud Les Mariannes 92 3–1 (25-15, 30-32, 25-19, 25-22)

Savino Del Bene Volley: Pedrolli n.e., Alberti 13, Herbots 6, Zhu Ting 6, Ruddins 17, Di Iulio 5, Merlo (L1), Villani 11, Petrovic n.e., Nwakalor 8, Diop 13, Picchi n.e., Gay (L2) n.e.. All.: Barbolini.

Levallois Paris Saint-Cloud Les Mariannes 92: Gelin (L1), Palgutova 16, Zyani (L2), Verger, Gilfillan 1, Alanko 3, Cugno 17, Thater 7, Ngolongolo, Chemama n.e., Kecman 1, Enright 11, Herrera 11. All.: Orefice.

Durata: 1 h 51′ (23′, 35′, 25′, 28′)

Attacco: 44% – 37%

Ricezione Pos. (Prf.): 42% – 53% (24% – 34%)

Muri: 15-7

Ace: 5-6

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa