Volley Santa Croce, Kemas Lamipel sconfitta al Trofeo Feltre

Belluno Volley si aggiudica il Trofeo Feltre, gara giocata sul “neutro” di Montecchio, al Pala Collodi, tra la A3 veneta e la A2 della Kemas Lamipel S. Croce. In tribuna una rappresentanza di Feltre srl, guidata dal patron Domenico Feltre, convinto sostenitore della partnership tra la propria azienda, leader nelle automazioni per concerie, e la società dei Lupi. Manifestazione riuscita, con tanto di premiazione e riconoscimento speciale consegnato proprio al sig. Feltre dal D.G. Dario Da Roit. In campo, gara combattutissima, agonisticamente “tirata”, ricca di indicazioni, come giusto che sia, per l’attento staff tecnico biancorosso.

Primo set. Kemas Lamipel in campo con Coscione e Lawrence in diagonale, Colli-Parodi in diagonale, Cargioli e Mati al centro, Loreti libero. Belluno risponde con Schiro e Bucko in diagonale da posto 4, Antonaci e Mozzato al centro, Maccabruni in regia, Bisi opposto, Orto libero. Parte meglio Belluno, 2-7 e coach Bulleri chiama time-out. Al rientro mette palla a terra Lawrence ma l’avanzata avversaria non si arresta. Il secondo “tempo” della panchina biancorossa arriva sul 4-12, ma al ritorno in campo l’inerzia del match non cambia. Il cambiopalla del 6-16 è di Mati. In successione arrivano un muro della coppia Parodi-Mati e un ace di capitan Colli. Ancora Parodi porta i compagni a -5 e la panchina avversaria opta per fermare il gioco. Gran muro di Coscione su una palla di prima intenzione, poi Lawrence chiude uno scambio infinito: 16-20. La reazione biancorossa c’è ma Belluno è brava ad amministrare il vantaggio: chiude Bisi con un gran parallelo, 20-25.

Secondo set. Sestetti invariati. La Kemas Lamipel parte con rinnovata determinazione e si porta avanti. Gran muro di Mati, potente diagonale di Colli: 9-7. Belluno non ci sta e la ribalta subito: gran muro di Bucko su Lawrence, 10-13 e time-out Bulleri. La squadra veneta vola a + 4, Colli suona la carica con un mani e fuori: 14-17. Lo stesso capitano prende un “monster block”, Mati gira un buon anticipo in zona 1, la squadra lotta ma rimane comunque a -3, senza riuscire a trovare la continuità di azione per piazzare un contro-break almeno fino a quando Cargioli in attacco e a muro mette a segno due punti di fila, 20-22. Un altro muro di Gatto, entrato in doppio cambio con Giannini, accorcia ulteriormente le distanze. Bisi riporta su Belluno, sul 21-23 Bulleri spende il secondo time-out ma al rientro è ancora punto gialloblù, 21-24. Colli annulla il primo match-point. Si chiude il doppio-cambio, ma sul servizio di Coscione la squadra avversaria trova il punto del set: 22-25.

Terzo set. Kemas Lamipel si presenta nel terzo set con Gatto in posto quattro, fuori Parodi. “No-look” dal centro di Cargioli segna il 5-5. La partita è tesa ed equilibrata, sembra un match di campionato. La Kemas Lamipel alza il livello, Mati mette l’ace del 12-11 i biancorossi. Gatto spacca da posto 4, 14-13. La squadra di Bulleri guadagna un punto break su servizio di Coscione, poi Colli garantisce il cambiopalla 18-16. Fucilata di Lawrence per il +3, time-out Belluno. I gialloblù si riorganizzano e tornano a far male: 19-19, questa volta è Bulleri a chiamare la sospensione. Sul 22-22 gran ricezione di Loreti in tuffo, risolve Gatto tirando alto sul muro. Cargioli sbarra la strada alla “pipe” avversaria, e al primo match-point i Lupi azzannano: 25-22.

Quarto set. E’ gara vera. Belluno scappa subito, 3-7. Coach Bulleri chiama time-out. Bisi guida l’attacco gialloblù, 6-12, Dentro Russo per Mati. La panchina biancorossa ferma tutto, 6-14. La Kemas Lamipel è sulle gambe, agli avversari viene tutto facile. Un bel primo tempo chiuso da Russo è un segnale di risveglio, anche Gatto si mette in evidenza con un parallelo da posto 4. Il vantaggio di Belluno, però, è incolmabile. Bisi porta via tutto e mette giù il pallone del 9-19. Bulleri si gioca il doppio-cambio, Giannini e Matteini dentro per Coscione e Lawrence. Chiude Belluno 13-25.

Al termine, accordo tra i due coach per il quinto set. Kemas Lamipel in campo con Giannini e Gatto come diagonale palleggio-opposto, Petratti e Matteini in banda, Mati e Russo al centro, Gabbriellini libero. Parziale equilibrato, chiuso da Belluno in volata, 13-15. Convincente prestazione dei giovani Lupi, sempre “dentro” la partita.

Kemas Lamipel S. Croce-Belluno Volley 1-3

Parziali: 20-25, 22-25, 25-22, 13-25

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 3, Parodi 4, Cargioli 7, Russo 3, Colli 17, Matteini 1, Petratti 2, Gatto 10, Giannini, Loreti, Mati 10, Lawrence 9. All. Bulleri.

Belluno Volley: Stufano 3, Schiro 11, Fraccaro, Bucko 13, Maccabruni 5, Guolla 1, Bisi 18, Martinez G. 2, Orto, Mozzato 6, De Col 2, Antonaci 9, Martinez I. All. Colussi

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa