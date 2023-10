Accoltellato in una rissa nel Valdarno, muore un 38enne

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato durante una rissa a Terranuova Bracciolini e successivamente è morto in ospedale. L'aggressione è avvenuta intorno alle 7 del mattino in via Poggilupi, nei pressi del casello dell'A1 e di un locale. I carabinieri sono intervenuti sul posto per cercare l'aggressore e indagare sulla dinamica e i motivi della rissa. Il 38enne è stato soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale della Gruccia di Montevarchi, ma purtroppo è deceduto nonostante i tentativi di cura. Si è scoperto che la rissa coinvolgeva un gruppo di dominicani fuori da un locale, e la vittima aveva ricevuto una coltellata mortale al collo da un connazionale. L'aggressore è fuggito, e i carabinieri lo stanno cercando. Al momento, i motivi dello scontro rimangono sconosciuti, e le indagini proseguono con la raccolta delle testimonianze per identificare l'omicida. L'aggressione è avvenuta in una zona commerciale molto frequentata tra Terranuova Bracciolini e Montevarchi, lungo la strada per il casello Valdarno dell'A1.