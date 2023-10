"Don Milani Domani. Tutto è possibile", debutto del docufilm a San Casciano

Grande successo per la prima proiezione del nuovo film documentario riguardante Don Milani, dal titolo "Don Milani Domani. Tutto è possibile" della durata di 55 minuti, in occasione del centenario dalla nascita (1923 - 2023), scritto e diretto dalla storica dell'arte Giovanna M. Carli con musiche originali composte dal giovane musicista Giovanni Tancredi Tàfani (Tancredi Tafani), montaggio in collaborazione con Valerio Ricci.

Il nuovo docufilm è stato presentato nell'ambito della Festa Patronale dell'antica Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa.

"Don Milani, l'I Care - ha affermato il Governatore Marco Poli - incarna i valori della nostra Misericordia: fare del bene ai bisognosi, tutto il giorno e tutti i giorni".

Il Reverendissimo Monsignor Vasco Giuliani, Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale di Santa Maria del Fiore in rappresentanza dell’Arcidiocesi di Firenze, delegato del Vicario generale , accompagnato dal fedele Cavaliere Vieri Lascialfari, ha preso la parola nel gremito teatro Everest e ha commosso tutte le oltre duecento persone: emozionante vedere gli alunni di un tempo di don Milani commossi fino alle lacrime nell'ascoltare Monsignore che hanno ringraziato al termine con tanto affetto. Don Vasco, con la Sua paternità, con il Suo slancio sacerdotale, ha riferito del commovente incontro con Don Lorenzo ormai gravemente provato nel fisico ma lucidissimo.

Padre Giuseppe Magliani, già Superiore della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe d’Asti che nel suo lungo apostolato nella Comunità di Sesto Fiorentino, ha sottolineato come, tra i primi sacerdoti a portare giovani e famiglie a Barbiana, è riuscito a farli innamorare della figura del Priore.

Il docufilm ha registrato il tutto esaurito sette giorni prima della proiezione avvenuta al Cinema Teatro Everest di San Casciano in Val di Pesa, giovedì 28 settembre, alle ore 21.

"Per me - ha affermato Giovanna M. Carli, produttrice e regista, nota storica dell'arte - è stato come pregare incessantemente ogni giorno di ideazione, ripresa e montaggio. Pregare per chi, almeno una volta nella vita, si è sentito emarginato, discriminato e messo da parte. Pregare perché la società di oggi diventi una società permeata dai valori di don Milani".

Numerosi i patrocini dalla Regione Toscana, alla Città Metropolitana, fino ai Comuni interessati alle riprese: San Casciano, Montespertoli, Vicchio, Calenzano, Sesto Fiorentino.

Alla proiezione erano presenti il Sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, la vicesindaca Elisabetta Masti, l'assessore al bilancio Moreno Cheli, gli allievi di Calenzano e di Barbiana, oggi testimoni e volontari della scuola popolare di Calenzano e della Fondazione don Lorenzo Milani.

Per la scuola di Calenzano erano presenti alla prima proiezione Luana Facchini Rosi ed Enzo Brunetti (nel film mostrano documenti inediti), mentre per Barbiana sono arrivati a San Casciano gli allievi Piero Cantini e la volontaria Annalisa Mensi Calderai. Presente anche l'attrice Gianna Giachetti, indimenticata interprete di Eda, la perpetua di don Milani, nel film che ha visto Sergio Castellitto protagonista.

Il docufilm, ricorda la regista, al suo secondo documentario (il primo, d'esordio è "Un luogo infinito", dedicato alla Certosa di Firenze) è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione don Lorenzo Milani (Presidente Agostino Burberi e vicepresidente Lauro Seriacopi) e il Comitato per il Centenario della nascita (Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica italiana), Presidente on. Rosy Bindi, con la promozione della Misericordia di San Casciano in collaborazione con la Misericordia di Montespertoli e l'archivista Giulio Cesare Bucci. Un ringraziamento anche all'Arcidiocesi di Firenze, alle Parrocchie di Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Sant'Andrea in Percussina, San Donato a Calenzano, Vicchio.

