Raduno Badengo, attesi 140 camper nei due weekend ad Abbadia San Salvatore

Giunto ormai alla sua diciottesima edizione, in concomitanza con la festa d'autunno ad Abbadia San Salvatore (SI), nei weekend 6-7-8 e 13-14-15 Ottobre 2023 si svolgerà il “Raduno Badengo” dei camper organizzato dalla nostra Associazione.

Ormai si è consolidato questo appuntamento per tutti gli amanti del turismo itinerante di tutta Italia, tanto è che appena aperte le iscrizioni i posti a disposizione vengono letteralmente esauriti in pochissimo tempo. Questo evento, patrocinato dall'amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore (SI), alla quale vanno i nostri ringraziamenti, ha raggiunto un interesse tale da far sì che ci siano dei nostri cari amici che tutti gli anni partecipano, non mancando mai da 18 anni.

Questo ci fa comprendere quanto il nostro bellissimo territorio sia attrattivo e che la tradizionale festa d'autunno ormai venga riconosciuta da tutti i partecipanti come un evento da non perdere.

Il raduno aprirà sin dal venerdì pomeriggio e continuerà fino alla domenica per i due weekend di ottobre. “Siamo veramente contenti del risultato ottenuto” - commenta Giovanni Santoni, presidente del Camper Club Abbadia San Salvatore.

“Nei due weekend riusciamo ad ospitare circa 130-140 mezzi per un totale di 5-600 persone che rimangono veramente esterrefatti dalla bellezza della nostra montagna.

Tra le iniziative che abbiamo organizzato c'è la visita al Centro storico e all'Abbazia di San Salvatore che per un millennio ebbe ad irradiare il suo potere in tutta la zona amiatina orientale; la visita al meraviglioso "Museo Minerario" dell'ex miniera di mercurio, una delle più famose al mondo per la qualità del cinabro da essa estratto, visita con guida ad una galleria. Nel museo, localizzato nell'antico edificio della torre dell'orologio, oltre a visitare le varie sale, verrà narrata la storia della miniera e della comunità di Abbadia San Salvatore, dall'antichità all'epoca moderna. La visita verrà accompagnata dalla narrazione di un ex minatore che, oltre ad illustrare la parte tecnica, vi farà commuovere con i suoi personali ricordi di “ragazzo” costretto a scendere nelle viscere della terra. I partecipanti potranno svolgere delle camminate affiancate da personale esperto lungo la nostra montagna, per concludere questo evento in un caratteristico pranzo all'interno del chiostro della meravigliosa Abbazia del Santissimo Salvatore. Lasceremo del tempo libero per visitare e degustare le specialità gastronomiche negli stand situati nell'interessante borgo medioevale che si conserva quasi intatto con anguste strade pittoresche.

Indispensabile è visitare le numerose cantine dove, tra l'intrattenimento degli artisti di strada, musiche folkloristiche, mostre fotografiche e giochi di piazza, si può assaporare, con bruschetta e caldarroste, un buon bicchiere di vino. I mezzi verranno parcheggiati nella zona adiacente al parco La Pineta e lungo le vie adiacenti.

“Oltre all’Amministrazione Comunale e al Corpo di Polizia Municipale - prosegue Santoni - mi preme veramente ringraziare tantissimo tutti i miei amici e soci dell'Associazione che si danno un gran daffare, dedicando tempo a questa iniziativa affinché questo evento possa mantenere lo standard finora dimostrato, e per continuare a far conoscere il nostro meraviglioso territorio.” Oramai, il Raduno Badengo è un appuntamento fisso per tutti camperisti della Toscana e non solo.

Tutte le informazioni sono reperibili visitando la nostra pagina facebook, o visitando il sito www.camperclubabbadia.com

Fonte: Ufficio stampa