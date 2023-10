Rally Città di Scandicci, grandi curve tra Pulica e Botinaccio

Cresce l’attesa, l’interesse è tanto, intorno al 1° Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini, in programma per il 4 e 5 novembre, la grande novità del calendario sportivo 2023 per quanto riguarda le competizioni di rally a livello nazionale.

L’evento, proposto da Reggello Motorsport, sta infatti riscuotendo molti consensi nel motorsport regionale e non solo, in diversi hanno infatti già assicurato la loro presenza ancor prima di aprire le iscrizioni.

Una grande novità sportiva ma anche una grande novità per il territorio due elementi che caratterizzano il forte coinvolgimento, un vero e proprio sostegno da parte del Comune di Scandicci che, insieme a Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino e Montespertoli hanno a cuore la valorizzazione del territorio dei colli fiorentini, certamente vedendo grandi potenzialità con il motorsport. Ciò al fine di dare una significativa ricaduta sia di immagine che economica per il comparto turistico-ricettivo dei luoghi. In questo contesto è significativo anche l’appoggio da parte dell’Automobile Club Firenze.

IL PERCORSO: UN “INEDITO” CON LO SGUARDO ALLA TRADIZIONE

Un percorso in ampia parte inedito ma che rispolvera anche a tradizione. E’ quella del Rally Impruneta, che negli anni ottanta e inizio novanta era una delle gare simbolo in Toscana e non solo. Le sfide saranno distribuite su due giorni. Il percorso, punteggiato da 10 Prove Speciali, nel dettaglio due per tre volte, due per due volte avrà un totale di 61,420 chilometri di distanza competitiva sui 289,960 del percorso complessivo.

Dopo 31 anni dall'ultima edizione del rally dell'Impruneta su asfalto, era il 1992, le auto da corsa torneranno dunque sulle colline di Scandicci. Il tracciato ricalcherà a grandi linee quello storico ma aggiornato al terzo millennio. Le prove speciali saranno quattro diverse tra loro da ripetersi più volte.

Una, quella storica, il sabato pomeriggio con due passaggi, la “Anastasia” (Km 4,710), un nome che farà riaffiorare ricordi vibranti. Questa è la prova, infatti, che tutti, piloti e appassionati, ricordano di più, è quella “dello chalet”, cosi veniva comunemente chiamato il locale che si trova ad inizio prova. Il tracciato di questa “piesse” si snoda fra i meravigliosi boschi delle colline di Scandicci, molto tecnico con due bellissimi tornanti in salita e con cambi di direzione continui da effettuare a basse velocità. Le altre tre prove speciali si correranno alla domenica.

Si parte la mattina con un’altra prova storica, la “Roveta” (Km. 4,880), che si snoda tra le meravigliose vigne del chianti “Colli Fiorentini”. Tracciato meno insidioso e più largo ma ugualmente tecnico. Anche questa prova conta la presenza di due bellissimi tornanti che all'epoca, un giovane Lorenzo “cobra” Colbrelli, percorreva in controsterzo con una mano sul volante ed una fuori dal finestrino per salutare il pubblico.

La seconda prova della domenica fa parte sempre di quelle storiche del rally dell'Impruneta, meno ricordata perché percorsa solo per poche edizioni. Questa prova, la “Pulica” (Km. 7,460), è a cavallo tra i comuni di Montelupo e Montespertoli con un primo pezzo in salita, sempre tra le meravigliose vigne dei Colli Fiorentini per poi passare su un tracciato in mezzo al bosco più veloce ma molto guidato. La terza fatica cronometrata della domenica è la vera novità del rally di Scandicci, tutta nel comune di Montespertoli, si chiama “Botinaccio” (Km. 7,480), anch'essa immersa nel meraviglioso paesaggio dei Colli Fiorentini. Una prova abbastanza veloce, con saliscendi importanti ed un cambio di pendenza improvviso da mozzafiato, nei territori dei comuni di Montelupo Fiorentino e Montespertoli.

IL PROGRAMMA

Scandicci sarà il centro propulsore della competizione, ospitando la partenza in Piazza della Resistenza alle 15,00 di sabato 4 novembre ed anche l’arrivo, previsto per la domenica dalle ore 17,00. Dopo la partenza i concorrenti affronteranno la prima prova speciale la “Anastasia” (Km. 4,710), per due volte, poi il rally si stopperà per riprendere l’indomani, domenica 5 novembre, con la restante parte di sfide, con l’arrivo sarà alle 18,01, sempre in Scandicci-Piazza della Resistenza.

Logistica assai agevole, per gli addetti ai lavori, con il Parco di Assistenza previsto nella zona industriale di Scandicci, a breve distanza dal casello della autostrada A1 “Firenze-Scandicci” mentre i riordinamenti sono previsti alla Co.Bra.Ma. concessionaria Audi e VolksWagen in Scandicci.