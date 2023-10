Teatro di Bo' apre per mostrare laboratori e progetti della prossima stagione

Sabato 7 ottobre, dalle 16, il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Pi) riapre le sue porte per presentare la nuova Offerta Culturale 2023/24 del Teatro di Bo' e dei Pensieri di Bo'. La giornata sarà l'occasione per scoprire e provare gratuitamente le nuove attività in programma presso il Teatro Comunale, con Laboratori Teatrali per tutte le età e percorsi di Crescita Personale.

Il programma della giornata prevede alle ore 16.00 un incontro aperto e gratuito con “Officine Umane”, il nuovo progetto internazionale realizzato da Pensieri di Bo’ e Coaching Community Italia/Portogallo e dedicato a chi vorrà intraprendere un percorso alla scoperta di sé e della propria Umanità (per partecipare è necessario prenotare al 351.5944009), interverranno Franco Di Corcia jr (Attore e Formatore di linguaggi artistici e creativi), Rosanna Benedetti (Business e Life Coach) e Maria Cassilda Azevedo (Antropologa Sociale).

Alle 17.30, alle 18.00 e alle 18.30 è in programma la presentazione dei Laboratori Teatrali, rispettivamente per Bambini, Ragazzi e Adulti, dove sarà possibile salire sul palcoscenico per provare gratuitamente i corsi di Teatro annuali;

alle 19.00 si terrà la presentazione del libro “Donna Mimma: Appunti di crescita personale” di Rosanna Benedetti e a seguire sarà illustrata per intero la nuova Offerta Culturale 2023/24 con Laboratori e Attività dedicati alle Famiglie ed alla Comunità.

L’evento si concluderà con le celebrazioni dei 23 anni di attività dei Pensieri di Bo’, con una festa aperta a tutte e a tutti a base di Musica, Arte e Umanità.

“Se possiamo festeggiare questo traguardo è perché non ci siamo mai arresi, – aggiunge il Direttore Artistico e fondatore Franco Di Corcia jr – continuiamo a credere nei nostri sogni certi che il Teatro, l’Arte e la Cultura siano strumenti indispensabili per ri-costruire una Comunità Umana capace di unire le generazioni ed inventare un nuovo futuro.”.

Si ricorda inoltre che sono disponibili per la consultazione online i nuovi Laboratori Teatrali presso il Teatro Comunale sul sito teatrodibo.it .

Le attività sono realizzate in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte, con il sostegno istituzionale di Fondazione Pisa e con l'Associazione Culturale D.I.V.A..

Per informazioni si prega di contattare la segreteria del Teatro al 351.5944009.

