Un ecografo per il reparto Neurologia di Empoli grazie alle aziende del territorio

Si è svolta questa mattina la donazione di un ecografo al reparto di neurologia di Empoli, diretto dal dr Leonello Guidi , grazie alla raccolta fondi “Il cuore di Empoli” a cui hanno partecipato un gruppo di aziende del territorio insieme ad alcuni privati cittadini.

Il macchinario presenta caratteristiche tecnologiche avanzate e viene utilizzato per lo studio dei vasi cerebro afferenti (arterie carotidi e vertebrali) e circolo intracranico per la diagnosi di alcune patologie, tra le quali aterosclerosi carotideo-vertebrale, occlusione di vaso, dissecazione vasale. Di fondamentale importanza per la valutazione diagnostica del paziente con ictus ischemico oltre che per la prevenzione primaria e secondaria cerebrovascolare.

Al momento della donazione erano presenti: il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il presidente Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Alessio Spinelli, il presidente Commissione Sanità Consiglio Regionale Enrico Sostegni, il Direttore sanitario Ospedale San Giuseppe Silvia Guarducci, il direttore Neurologia Leonello Guidi insieme al personale del reparto, il direttore Medicina Interna I Roberto Tarquini, il presidente Fondazione Santa Maria Nuova Giancarlo Landini ed alcuni rappresentanti delle aziende che hanno effettuato la donazione.

Lo strumento verrà utilizzato prevalentemente presso l’ambulatorio neurosonologico, coordinato dalla dr.ssa Mariella Baldini, dalla dr.ssa Sara Giannoni insieme ai tecnici di neurofisiopatologia, oltre che nei reparti e in pronto soccorso.

“Grazie alla solidarietà delle aziende del territorio il nostro Ospedale si arricchisce di ulteriori strumenti necessari per garantire una diagnosi precoce ed adeguata assistenza ai nostri pazienti"- sottolinea il dottor Guidi.

“Siamo felici di poter donare questo strumento, acquistato grazie alla generosità degli imprenditori, che contribuirà a migliorare ancora di più l'assistenza sanitaria del presidio sanitario empolese”, afferma Giancarlo Landini presidente di Fondazione Santa Maria Nuova.

La direzione sanitaria del presidio San Giuseppe, insieme al reparto di neurologia, ringrazia sentitamente i donatori per il gesto di solidarietà mostrato.

Fonte: Asl Toscana Centro