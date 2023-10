Empoli Scacchi, due 'bronzi' al campionato regionale

Si è svolto domenica scorsa 1° ottobre, a Prato, il Campionato Regionale di Scacchi a squadre Under 18 che ha visto una partecipazione record di 45 squadre con oltre 200 partecipanti provenienti da tutta la Toscana.

L’ASD Empoli Scacchi ha partecipato alla competizione con 5 squadre e 23 giovani atleti, il che costituisce anche il record di partecipazione per l’associazione (superando di gran lunga il campionato dello scorso anno quando gareggiarono 3 squadre e 15 giocatori) a riprova di una positiva tendenza di crescita della diffusione del gioco tra le giovani generazioni, stimolata dalle costanti iniziative della ASD.

Le squadre messe in campo dall’ASD Empoli Scacchi erano composte dai seguenti giocatori: Giulio Sabatini, Furio Tomasulo, Tony Hanyu Lin, Stefano Tozzi (Under 10A), Antonio Zampino, Alessandro Volkov, Giorgio Scorrano, Giorgia Zampino, Sophia Galastri, (Under 10B), Aron Pratelli, Giovanni Provenzano, Emanuele Peruzzi, Mattia Conforti, Gabriele Tozzi (Under 12), Nicolas Fogli, Davide Scariot, Alessandro Santini, Niccolò Guidotti (Under 14), Daniele Caiulo, Giulio Menichetti, Christian Guida, Giuseppe Todino, Matteo Marmugi (Under 18).

Capitanate da Daniele Caiulo, Niccolò Bargiacchi e Manrico Padovani, con la collaborazione degli istruttori Sandro Scali, Stefania Brotini e Graziano Furlani, le squadre empolesi hanno complessivamente ben figurato, giocando alla pari con realtà più blasonate, ed hanno conquistato due terzi posti nelle categorie Under 12, dietro a Siena e Firenze, ed Under 10, alle spalle di Prato e Firenze. Un risultato che conferma la posizione della ASD Empoli Scacchi come un importante punto di riferimento per tutto il movimento scacchistico giovanile della Toscana.