Firenze Books, tanti eventi con le 4 librerie indipendenti della città

Torna Firenze Books: un progetto di Confartigianato Imprese Firenze per la valorizzazione della lettura e delle librerie indipendenti. Dal 6 all'8 ottobre l'Ippodromo del Visarno diventa una grande libreria, allestita dalle 4 librerie indipendenti Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Leggermente, veri e propri fari della cultura e della lettura nei quartieri. Firenze Books giunge quest'anno alla terza edizione, dopo il successo di pubblico dell'anno scorso con oltre 12 mila presenti. L'edizione 2023 vede ben 20 case editrici presenti.

"C'è una grande armonia tra autori affermati ed emergenti: questa è la grande forza di Firenze Books". Lo ha spiegato oggi in conferenza stampa il Presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani, aggiungendo: "Le librerie indipendenti rendono possibile tutto questo e sono poli di irraggiamento della cultura, oltre che un riferimento indispensabile per la comunità in tutti i nostri quartieri. Come Confartigianato Firenze siamo molto orgogliosi di questa terza edizione, dopo il successo di pubblico e di autori delle due precedenti: abbiamo investito nella cultura certi che la crescita economica e imprenditoriale possa nascere proprio dalla diffusione e dalla circolazione delle idee".

"Firenze Books è una manifestazione a cui come amministrazione teniamo molto e che ogni anno ha un grande successo di pubblico, segno che la lettura, i libri e gli incontri sono sempre di grande interesse per i fiorentini che numerosi partecipano a questa iniziativa": ha detto l'assessore a commercio e attività produttive del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. "È evidente che Firenze Books coglie la necessità e il piacere di noi fiorentini verso la lettura e la cultura. Grazie a Confartigianato Imprese Firenze con cui stiamo collaborando da anni per questo importante progetto".

"È davvero una gioia veder crescere questa manifestazione – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini ‐, che per il terzo anno apre le porte ai lettori con una programmazione ricca e variegata per tutti i gusti e tutti i pubblici. Il festival delle librerie indipendenti si conferma un appuntamento in grado non solo di stimolare l'interesse per la lettura, ma anche di far riscoprire il rapporto diretto con chi ogni giorno vive il mondo del libro e rappresenta un presidio culturale da non disperdere".

"Siamo onorati che le librerie indipendenti di Confartigianato Firenze abbiano scelto l'Ippodromo Cesare Meli per il Firenze Books": ha aggiunto Carlo Meli Amministratore dell'Ippodromo del Visarno – Cesare Meli. "La collaborazione nata lo scorso anno ha portato molti lettori a vedere le corse e questo per noi è un ottimo risultato. Il 2024 vede Il Premio Firenze, storico Handicap Principale della programmazione autunnale, diventare Trofeo Firenze Books, in onore di questa manifestazione. Siamo sicuri che il nostro impianto e il nostro spettacolo legheranno perfettamente con la manifestazione, come già accaduto lo scorso anno e ci auguriamo che il Firenze Books, metta radici all'Ippodromo e nel Parco delle Cascine".

Saranno presenti: Saverio Tommasi, Carla Maria Russo, Luca Ongaro, Franco Bernini, Roberto Graniglia, Francesco Giannoni, Paolo Ciampi, Sergio Olivotti, Dario Nardini, Pier Paolo Vettori, Valerio Aiolli, Francesca Tofanari, Amedea Pennacchi, Roberto Alajmo, Agnese Pini, Paolo Malaguti. Come sempre a Firenze Books, ci saranno anche autori emergenti quali Beatrice Salvioni e Federica Fabrizio e pure le letture per i più piccoli con Farollo, Emanuele Apostolidis, Stella Nosella, grazie anche alla partnership con RAI Radio Kids. L'ingresso è libero: inaugurazione venerdì 6 ore 15, chiusura domenica ore 20.

Firenze Books 2023 è finanziato attraverso il Piano di sviluppo e coesione del Ministero del Turismo. Progetto finanziato con la deliberazione CIPESS n.58/2021. Area Tematica: "Competitività di impresa"; Settore intervento: "Turismo e ospitalità". Titolo del progetto: "Enjoy, Respect & Feel Florence".