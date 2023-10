Inaugurati 12 nuovi "parcheggi rosa" a Bientina: "Un importante contributo sociale"

Elena Tangredi, Consigliera con delega alle Pari Opportunità

12 nuovi stalli rosa per il parcheggio già disponibili nel territorio bientinese, per favorire la mobilità a donne in stato di gravidanza e famiglie con figli o figlie fino ai due anni di età. È la nuova iniziativa del Comune di Bientina realizzata con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) nei luoghi del territorio particolarmente frequentati dalle categorie citate.

Nello specifico, saranno collocati tre stalli in Via Leonardo da Vinci, di cui due a servizio della scuola Primaria e Secondaria e uno a servizio della Scuola dell’Infanzia; due stalli in Via del Monte Est per la scuola Primaria e Secondaria di Santa Colomba; uno stallo in Via Pirandello, vicino alla Ludoteca; uno stallo in via Lapo Gianni, in prossimità del parco giochi e del fontanello; uno stallo in Via Pacini, nel parcheggio della struttura ASL; uno stallo in via Caduti di Piavola, a ridosso del parco pubblico e della palestra comunale; due stalli nelle piazze ex stradelli e uno in via Vittorio Veneto, all’intersezione con Piazza Vittorio Emanuele II, a servizio del Palazzo Comunale e del centro cittadino. Per tutte le informazioni, è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Locale di Bientina al numero 0587756777 o alla mail polizialocale@unione.valdera.pi.it

"L’introduzione dei nuovi stalli rosa – dichiara il sindaco Dario Carmassi - rappresenta un’azione concreta per un paese sempre più inclusivo e a misura di tutte e tutti. Farlo a Bientina, luogo in cui commercio e servizi sono sempre più in espansione, non significa ‘sacrificare’ posti liberi e gratuiti, bensì consentire anche a persone in attesa o neogenitori di godere di ciò che offre la città e svolgere le attività nel modo più semplice possibile. Ringrazio la consigliera Elena Tangredi, gli Uffici Comunali e la Polizia Locale, che ha contribuito alla stesura del Regolamento".

"Bientina è un paese giovane in cui abitano e vogliono venire ad abitare giovani famiglie con figlie e figli piccoli - dichiara Elena Tangredi, consigliera con delega alle Pari Opportunità del Comune di Bientina - Alla luce di ciò, è nostro obiettivo favorire la moblità urbana nel territorio per donne in stato di gravidanza e famiglie con figlie e figli piccoli. L'introduzione degli stalli rosa costituisce pertanto un importante contributo sociale per le gestanti e per le famiglie che potranno parcheggiare in prossimità di strutture e servizi laddove potrebbe essere difficoltoso reperire un posto di sosta".

Fonte: Comune di Bientina