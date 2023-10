Lavorare nelle tecnologie marine. Al via una nuova edizione del master per progettare i sistemi subacquei del futuro

L’Università di Pisa bandisce una nuova edizione del master di secondo livello in Elettroacustica subacquea (EAS) e sue applicazioni, che fornisce ai laureati magistrali in Ingegneria, Fisica, o Scienze Marittime e Navali competenze tecnico-scientifiche per la progettazione e la gestione di sistemi e impianti subacquei. Il corso è gestito dal dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa in collaborazione con l'Accademia Navale di Livorno, nel quadro di un accordo tra l’Università di Pisa e la Marina Militare Italiana, ed è stato presentato lo scorso mercoledì 27 settembre.

“Il master torna a Pisa dopo alcuni anni – spiega Riccardo Costanzi, docente di robotica al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e direttore del master EAS – La presenza di diverse aziende del settore, come sponsor del master, è la dimostrazione più evidente dell’interesse ad assumere figure con competenze specifiche nel settore delle tecnologie marine. Le recenti sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla crisi energetica rendono indispensabile pensare al mare come risorsa per la produzione di energia, oltre che come elemento da tutelare, per tenere sotto controllo l’aumento di temperatura e le disastrose conseguenze che comporta. Inoltre, non va dimenticato il ruolo chiave del mare e delle tecnologie subacquee nelle aree della difesa e della sicurezza”.

Gli allievi impareranno a progettare sistemi subacquei di nuova generazione da utilizzare per l’attività, ormai indispensabile, di monitoraggio ambientale, o per compiti di installazione e manutenzione impianti off-shore per la produzione energetica e le telecomunicazioni, sino allo sviluppo di apparati di sorveglianza e difesa delle acque”.

Il master è sostenuto da aziende come Cubit, FlySight, Leonardo, M23, RWM Italia, Wsense, ed altre se ne stanno aggiungendo proprio in questi giorni.

“I principali sbocchi occupazionali - prosegue Costanzi - sono nel campo del monitoraggio ambientale o in impianti per energie rinnovabili o per l’estrazione di gas naturale, nell’industria petrolifera e nella difesa. Siamo in un momento storico in cui in questi ambiti è molto elevata la richiesta di figure professionali con competenze specifiche nel settore dell'elettroacustica subacquea”.

Il termine di scadenza per le domande di ammissione è il 27 ottobre 2023 con inizio delle lezioni il 27 novembre 2023.

Il bando con tutti i dettagli è disponibile sul sito di ateneo alla pagina: https://www.unipi.it/index.php/master. Per informazioni e aggiornamenti: master-eas@dii.unipi.it e http://master-eas.dii.unipi.it.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa