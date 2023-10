Alia ritira abiti usati porta a porta nel Pratese e non solo

In occasione del cambio di stagione, come ogni anno, Alia Servizi Ambientali SpA riprende il tradizionale servizio stagionale di ritiro domiciliare degli indumenti usati nei comuni d’area pratese oltre ad Agliana, Montale e Quarrata.

A partire dal 7 ottobre, per le oltre 125.000 famiglie residenti sul territorio sarà possibile smaltire correttamente gli indumenti usati (che non devono essere lasciati a fianco delle campane stradali o abbandonati sul territorio) con un passaggio domiciliare “porta a porta” del personale addetto. Nei giorni precedenti alle date programmate, a tutte le famiglie verranno distribuiti appositi sacchi per la raccolta di abiti con l’indicazione del giorno di ritiro. Alia ricorda che nei comuni coperti dal servizio (Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio, Agliana, Montale e Quarrata), saranno effettuati due passaggi di raccolta, secondo il calendario sottostante.

Comuni, zone e passaggi del ritiro “porta a porta” abiti usati:

AGLIANA e MONTALE: lunedì 9 ottobre; lunedì 6 novembre

CARMIGNANO: giovedì 12 ottobre; giovedì 9 novembre

MONTEMURLO: lunedì 16 ottobre; lunedì 13 novembre

POGGIO A CAIANO: giovedì 12 ottobre; giovedì 09 novembre

PRATO EST – La Pietà, La Querce: sabato 14 ottobre; sabato 11 novembre

PRATO EST – Mezzana, Zarini, Soccorso: mercoledì 11 ottobre; mercoledì 8 novembre

PRATO NORD – Campaccio, Ciliani: martedì 17 ottobre; martedì 14 novembre

PRATO NORD – Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia: venerdì 13 ottobre; venerdì 10 novembre

PRATO OVEST – San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: mercoledì 18 ottobre; mercoledì 15 novembre

PRATO OVEST/SUD- Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: martedì 10 ottobre; martedì 7 novembre

PRATO SUD – Grignano e Badie: lunedì 9 ottobre; lunedì 6 novembre;

PRATO SUD – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, S. Giorgio: sabato 7 ottobre; sabato 4 novembre;

QUARRATA: martedì 10 ottobre; martedì 7 novembre

VERNIO/ CANTAGALLO: lunedì 16 ottobre; lunedì 13 novembre

Chi ha necessità di conferire indumenti usati anche al di fuori del calendario sopra riportato e nelle zone o Comuni non interessate dal servizio domiciliare, può consegnare gli abiti agli Ecocentri di Alia, oppure inserendoli negli appositi contenitori presenti sul territorio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale, www.aliaserviziambientali.it, la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30), con i numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali