VajontS, al Teatro Corsini di Barberino il 'teatro civile' a 60 anni dalla tragedia

Nell’ambito di VajontS 23, Azione Corale di teatro civile, da un’idea di Marco Paolini, in contemporanea in oltre 100 cento luoghi in Italia e in Europa, lunedì 9 ottobre, a 60 anni dalla tragedia, Catalyst aderisce al progetto con un filmato diretto da Riccardo Rombi.

Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello (Fi), alle ore 21, ingresso libero, verrà proiettato il filmato del reading di Dafne Tinti e di Giorgia Calandrini di alcuni brani selezionati dal testo teatrale di Marco Paolini, nella versione corale curata insieme a Marco Martinelli.

Dopo la proiezione il filmato verrà diffuso online sulle piattaforme Facebook e YouTube della Compagnia Catalyst e del Teatro Corsini alle ore 22.39, stesso orario in cui ebbe luogo la tragedia.

"In questo modo” - spiega Riccardo Rombi - “la fruizione del nostro contributo alla memoria della tragedia del Vajont sarà resa accessibile a tutti, sia in presenza presso il Teatro Corsini, sia online da casa”.

La storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, drammaturgo e regista del Teatro delle Albe, non è più solo un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma diventa una sveglia. La narrazione di quel che è accaduto si moltiplica in un coro di tanti racconti per richiamare l’attenzione su quel che potrebbe accadere. «Quella del Vajont - spiega Marco Paolini - è la storia di un avvenimento che inizia lentamente e poi accelera. Inesorabile. Si sono ignorati i segni e, quando si è presa coscienza, era troppo tardi. In tempo di crisi climatica, non si possono ripetere le inerzie, non possiamo permetterci di calcolare il rischio con l’ipotesi meno pericolosa tra tante. Tra le tante scartate perché inconcepibili, non perché impossibili».

A sessant’anni dalla frana del Vajont che costò la vita a duemila persone, in oltre cento luoghi in Italia e in Europa grazie all’impegno di una moltitudine di artisti, Teatri, Centri di produzione, Compagnie di ricerca e del Teatro Ragazzi, Associazioni, Amministrazioni… andrà in scena, contemporaneamente “VajontS azione corale di teatro civile”. Un racconto declinato in base alle singole peculiarità dal testo di Marco Paolini nella versione corale curata insieme a Marco Martinelli. Il ricordo di un momento tragico della storia collettiva del Paese è lo spunto per una riflessione trasversale a tante realtà, dal teatro al mondo accademico, dalla scuola alle istituzioni, intorno al tema dell’emergenza idrica e del contemporaneo ai tempi della crisi climatica.