Mezzo secolo di vita per il gruppo ultras dei Lupi Santa Croce: una notte dedicata

Se nel 2022 sono stati festeggiati i 60 anni della società sportiva Lupi, nel 2023 ricorrono altre importanti date e anniversari che riguardano nello specifico il tifo organizzato santacrocese. Nel 1973, fu fondato il gruppo degli Ultras che vanta, appunto 50 anni di età. Nel 1983, dieci anni dopo, il gruppo organizzato dei Boys, tutt’ora attivi, con 40 anni di attività sulle spalle. Per la cronaca, il gruppo Fossa dei Lupi fu fondato, da Giancarlo Parenti, nel 1977, e quindi 46 anni fa.

S. Croce, come si può capire, vanta la tifoseria più longeva d’Italia, nel mondo della pallavolo. Come scrivono gli ultras sul proprio sito: “50 anni di fede, di tifo ininterrotto, in casa ed in trasferta in ogni palazzetto d’Italia, laddove i Lupi sono stati chiamati a confrontarsi con ogni tipo di avversario, di ogni categoria”. Ricorrenze importanti che saranno festeggiate sabato 7 ottobre, al Pala Parenti, proprio dopo il Memorial dedicato a “Giancarlino”. Dal comunicato ufficiale del direttivo Curva Parenti: “Quest’anno vogliamo festeggiare queste ricorrenze, nel ricordo di chi c’era, di chi c’è e di chi ci sarà, per questo abbiamo organizzato “La notte degli ultras”.

Per chi volesse partecipare all’evento, sono stati comunicati due numeri di telefono: 3475031876, 3473175068, ma è comunque possibile informarsi e trovare contatti sul sito della Curva Parenti o sugli account social del gruppo.

Una pagina importante di aggregazione e smisurata passione: per la pallavolo, per i Lupi, per S. Croce sull’Arno.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce