C Femminile, si avvicina l'esordio del Basket Castelfiorentino

Inizia il conto alla rovescia per le ragazze del Basket Castelfiorentino di Gianni Lazzeretti che si preparano all’esordio nel campionato di serie C Femminile. Alla prima giornata le gialloblu effettueranno il turno di riposo, pertanto il debutto sarà sabato 28 ottobre alla 19.30 a Viareggio. La prima casalinga è invece in programma venerdì 3 novembre alle 21 al PalaGilardetti contro Montecatini.

La formula del campionato prevede una prima fase strutturata in un unico girone composto da nove squadre. Al termine, le squadre classificate dal 1° al 4° posto saranno ammesse alla seconda fase per la promozione in serie B, mentre le squadre classificate dal 5° al 9° posto saranno ammesse alla seconda fase per la retrocessione in

Promozione.