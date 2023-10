Lupi bene nell'allenamento congiunto con Ravenna

Al primo “allenamento congiunto” casalingo, la Kemas Lamipel va subito a segno. I biancorossi, di scena al Pala Parenti, riescono a vincere 3 dei 4 set disputati contro la Consar Ravenna, avversaria di pari categoria. Il campo ha fornito, come sempre, tante indicazioni e spunti, ma questa volta i Lupi hanno potuto provare l’ebrezza di mettere la testa avanti, buon viatico se si pensa che sabato prossimo, nello stesso Palazzetto, la Kemas Lamipel sfiderà Siena per il Memorial “G. Parenti”, e che domenica 15 ottobre inizierà il campionato ancora a S. Croce contro la neopromossa Abba Pineto Volley.

Bulleri schiera Coscione e Lawrance nella diagonale principale, Cargioli e Mati al centro, Parodi e Colli in posto quattro con Loreti ad amministrare la seconda linea. Bonitta risponde con Mancini e Arasomwan rispettivamente palleggiatore e opposto, Mengozzi e Bartolucci al centro, Orioli e Panciocco gli schiacciatori con Goi libero.

Il primo set vede la Kemas Lamipel incisiva fin dalle prime battute: quelle di Parodi, in particolare, segnano subito il break-point del primo vantaggio biancorosso sul 5-2. Scarto mai messo in discussione e che, anzi, nella fase centrale del set viene rafforzato dai padroni di casa con Pardo e Colli sugli scudi: 18-13. Bonitta cerca di scuotere i suoi con un time-out ma il gioco di Santa Croce è straripante in ogni fondamentale: 22-14. Mati chiude 25-17.

Nel secondo set Ravenna cambia la diagonale principale con Russo al palleggio e Ferì opposto. L’apertura del set sembra essere la fotocopia del precedente ma Ravenna mette in crisi la ricezione di casa e con maggior ordine nel sistema muro-difesa porta tutto in parità: 7-7. Si procede in equilibrio fino a quando Parodi, aggiustando una serie di azioni scomode, trascina i padroni di casa in vantaggio. Mati, al servizio, fa prendere il largo ai suoi: 18-13. Al Pala Parenti è Parodi show: lo schiacciatore di Sanremo, infatti, trascina i suoi nella fase calda del set. Chiude ancora Mati: 25-21.

Nella terza frazione di gioco, ad eccezione dell’equilibrio iniziale, la Kemas Lamipel è fallosa in attacco e Ravenna ne approfitta per centrare il primo vantaggio del match, con Arasomwan tornato in campo in diagonale con Russo. Poi l’allungo: 7-12. I romagnoli sono incisivi al servizio a differenza dei padroni di casa che faticano in fase break. Bulleri sostituisce Lawrance con Gatto. Parodi al servizio cerca di accorciare le distanze ma il gap è ampio e la Consar entra nella fase calda del set con +6 punti sull’avversaria. Chiude Arasomwan sul 25-16.

Nel quarto parziale Bulleri mantiene la formazione che aveva chiuso il set precedente. Colli e compagni subiscono ancora il servizio avversario, quello di Bartolucci segna il primo vantaggio sostanzioso del set, 4-7, mentre Bulleri è costretto a sostituire Mati con Russo. Ravenna mantiene il vantaggio fino a quando i biancorossi centrano prima la parità sul 12-12, poi la rimonta, 14-13. Ravenna commette qualche errore mentre Santa Croce alza la prestazione in ogni fondamentale. Cargioli al servizio è una macchina perfetta e mette la firma sul 20-14. Ravenna al servizio accorcia fino al 20-17: nulla che spaventi capitan Colli, in forma smagliante e pronto a chiudere la quarta frazione di gioco. Santa Croce si aggiudica set e match: 25-22, 3-1.

Kemas Lamipel S. Croce-Consar Ravenna 3-1

Parziali: 25-17, 25-21, 16-25, 25-22

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 1, Parodi 14, Brucini, Cargioli 11, Russo 1, Colli 14, Matteini, Petratti, Gatto, Giannini, Loreti, Mati 11, Lawrence 11. All. Bulleri

Consar Ravenna: Mengozzi 13, Chiella, Capiozzo, Panciocco 14, Arasomwan 3, Bartolucci 9, Goi, Mancini, Orioli 2, Russo 2, Feri, Grottoli, Menichini, Falardeau 6. All. Bonitta

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa