Minacce a Pascucci della fondazione Caponnetto, solidarietà dalla Toscana

Minacce online, sulla pagina dell'evento, in occasione del 'Grand tour dei beni confiscati alla mafia in Toscana' a Maurizio Pascucci, referente nazionale beni confiscati alla mafia della Fondazione Antonino Caponnetto.

È stata sporta denuncia ai carabinieri e alla polizia postale. "Il Tour dei beni confiscati è evidentemente un'iniziativa che dà fastidio - sottolinea in una nota Salvatore Calleri, presidente della Fondazione - sono arrivati messaggi minacciosi in siciliano stretto. Maurizio non è solo, ma si faccia chiarezza al più presto. Certo è che il Tour dimostra come è presente la mafia".

“Al referente nazionale della fondazione Caponnetto va la nostra completa solidarietà per le gravi minacce subite sui social e in particolare su Facebook. La Toscana è terra di valori democratici, antifascisti, di lotta concreta alla criminalità organizzata. Le azioni intimidatorie non ci fanno paura né ci possono fermare. La mafia non avvilupperà mai la società toscana”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’esprimere solidarietà a Maurizio Pascucci.

“Voglio esprimere solidarietà a nome del Partito democratico della Toscana a Maurizio Pascucci e ringraziarlo per il lavoro che lui e la Fondazione fanno ogni giorno, portando la cultura della legalità tra le persone e i giovani in particolare. Le minacce che ha ricevuto dimostrano che non bisogna mai abbassare la guardia e come il tour dei beni confiscati sia un'iniziativa che dà ‘fastidio’ e che proprio per questo, evidentemente, va nella direzione giusta. La confisca dei beni e la destinazione ad uso sociale sono una grande battaglia su cui andare avanti”. Così Emiliano Fossi, segretario Pd toscana sulle minacce on line.

"Siamo disgustati e preoccupati dalle minacce ricevute da Maurizio Pascucci della Fondazione Antonino Caponnetto. Proprio in questi giorni, è partito il Gran Tour dei beni confiscati alla mafia in Toscana e Pascucci, che è referente nazionale sul tema, ha ricevuto gravi minacce alla sua sicurezza sulle pagine social dell'evento". Lo scrivono in una nota Andrea Quartini, deputato toscano del Movimento 5 Stelle, e Federico Cafiero De Raho, Deputato M5S e membro della Commissione Antimafia. "Esprimiamo la nostra solidarietà a Pascucci e lo esortiamo a non mollare, a continuare a portare avanti questa importante iniziativa. Le minacce ricevute sono gravissime e inaccettabili, ma allo stesso tempo dimostrano plasticamente che la confisca dei beni è un'arma molto importante nella lotta alla criminalità organizzata, che arreca grossi danni alla mafia e restituisce qualcosa alla comunità", concludono.

"Solidarietà a Maurizio Pascucci per le gravi minacce subìte sulla sua pagine facebook in occasione del 'Grand tour dei beni confiscati alla mafia in Toscana'". Lo scrive, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente nazionale di Gioventù Nazionale Chiara La Porta. "Come Gioventù Nazionale, siamo da sempre impegnati contro la criminalità organizzata - prosegue -. Le azioni intimidatorie, in ogni loro forma, non ci fermeranno. Minacce mafiose simili, ci spingono solo a non abbassare mai la guardia"