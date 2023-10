Cammina per 9 ore sul Monte Sumbra,ma non riesce a ritornare indietro: recuperata con elicottero

Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, supportata dal nucleo elicotteri di Bologna, è intervenuta per recuperare una ragazza sul Monte Sumbra. La ragazza, dopo un cammino di 9 ore aveva difficoltà a tornare a Isola Santa, dove aveva parcheggiato la vettura. La sala operativa ha allertato anche il SAST, il quale però è stato fatto rientrare poiché l'elicottero ha recuperato la dispersa.

Consultata la cartografia è stata individuata come area di atterraggio per l' elicottero Drago la piazzola apposita in località Orto Murato a Pieve Fosciana, dove si trovava anche la squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri. La ragazza ha riferito comunque di essere in buone condizioni di salute.