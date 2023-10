I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti in un maneggio alle 11 di oggi a Crespina Lorenzana per una cavalla che, dopo essere caduto per un malore, non era riuscito a rialzarsi. Cheyenne, questo il nome dell'animale, è stato aiutato con un'imbragatura apposita assieme a una veterinaria. L'autogru proveniente da Pisa ha permesso all'animale di rialzarsi. Cheyenne al momento è in piedi e in buona salute.