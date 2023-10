I Lupi al Memorial Parenti, nel ricordo di Piero Conservi

Sabato da Lupi al Pala Parenti di S. Croce sull’Arno. Dalle ore 15 è in programma la presentazione di tutto il settore giovanile e delle formazioni di serie regionale e nazionale (le due D, maschile e femminile, la B maschile).

Presenti il Comitato Basso Tirreno, le istituzioni, i responsabili del settore giovanile biancorosso, Paola Puccioni e Fausto Zingoni, il presidente della Fondazione Stella Maris, Avv. Giuliano Maffei, cui sarà data parola.

Sarà ricordato, negli interventi, il presidente dei Lupi Piero Conservi, scomparso da poco.

La sfilata dei diversi gruppi anticiperà l’ingresso in campo della prima squadra di A2 maschile, la Kemas Lamipel di coach Bulleri. I biancorossi saranno presentati uno ad uno e riceveranno l’applauso e il saluto di tutte le componenti societarie e dei tifosi, con la Curva Parenti addobbata a festa.

Quindi, inizierà il countdown per il Memorial “G. Parenti”, la sfida ufficiale preseason tra Kemas Lamipel e Emma Villas Siena, il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 18.00.

Nell’intervallo di tempo tra la fine della presentazione e l’inizio della partita, sarà data possibilità, per chi vorrà approfittarne, di acquistare l’abbonamento “Stampato sulla Pelle”, stagione 2023-24.

Una buona occasione per arrivare senza pensieri alla “prima” ufficiale, in programma, sempre al Pala Parenti domenica 15 ottobre, contro ABBA Pineto Volley.

Per quanto riguarda il Memorial, sarà ad ingresso libero, con la possibilità di elargire una piccola offerta o una vera e propria donazione alla Fondazione Stella Maris (per info: fsm.unipi.it), che sarà presente con un proprio banchetto dalle 15.00 fino al termine della giornata.

Il derby toscano con Emma Villas sarà un gustoso antipasto del campionato imminente, gara già in vista in preseason sotto forma di allenamento congiunto, disputato a Siena ad inizio settembre (3-2 per i padroni di casa). Ex del match il libero bianconero Federico Bonami, a S. Croce nel 2011-12 (A2) e nella successiva stagione in serie B, per poi tornare in riva all’Arno nel 2016-17. Ex per una stagione anche l’opposto Krauchuk (2019-20) e il centrale Copelli (2020-21).

La partita, ufficiale, sarà dedicata come ogni anno alla figura di Giancarlo Parenti, tifosissimo dei Lupi, fondatore della “Fossa” nel 1977 e scomparso, nel 1986, per un tragico incidente stradale. A lui è intitolato il Palazzetto, porta il suo nome anche il gruppo guida del tifo conciario, la Curva Parenti, che della “Fossa”, assieme ad altri club organizzati, ha raccolto l’eredità. Il primo Memorial, datato 1987, fu disputato al Palasport di Fucecchio e vide la vittoria dei Lupi sulla Sestese. Da allora si sono disputate numerosissime edizione, l’ultima nell’ottobre 2022 terminata con la vittoria della Kemas Lamipel su Aversa (3-1). Al termine del match sarà consegnato il trofeo ufficiale alla squadra vincitrice, ed assegnati due premi individuali, uno intitolato a Franco Macchia, l’altro a Vittorio Menicagli.

Riconoscimento anche per il fratello di Giancarlo, Renzo, che, come ogni volta, rappresenterà la famiglia Parenti in questa importante occasione.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce