Ultimo mese per visitare la mostra Terre degli Uffizi a Montespertoli

L'esposizione dedicata a Filippo Lippi, uno dei più grandi maestri rinascimentali, ha catturato l'attenzione e l'entusiasmo di tanti visitatori. Nel corso dell'ultimo mese, numerosi eventi correlati alla mostra hanno arricchito l'esperienza culturale di coloro che hanno partecipato, offrendo approfondimenti e interazioni uniche con l'arte e la storia di questo straordinario artista. Il Museo d'Arte Sacra è aperto il sabato e la domenica La terza mostra Terre degli Uffizi a Montespertoli è in fase conclusiva e per l'ultimo mese sono ancora tanti gli eventi collaterali organizzati dall'Amministrazione comunale.

Per sabato 14 ottobre alle 16 è organizzata una conferenza su ‘Committenti Valdelsani di Passignano’ a cura di Francesco Salvestrini, Professore di Storia Medievale all’Università degli studi di Firenze. Conferenza presso il Centro culturale 'Le Corti'. Ingresso: Gratuito

21/22/28/29 ottobre - Visita guidata gratuita alla mostra Terre degli Uffizi rivolta ai soci Unicoop di Firenze. Gli interessati possono prenotare tramite il portale Unicoop: https://www.coopfirenze.it/eventi-e-progetti/eventi

Per sabato 22 ottobre è organizzata una passeggiata con bicicletta assistita solo alla scoperta del territorio di Montespertoli. Il giro durerà 3 ore con visita al Museo d'Arte Sacra.

Prenotazione obbligatoria chiamando Toscana by Bike al numero 3939774847 oppure scrivendo una email a info@toscanaebike.com.

Costo: 35,00 euro a persona (l'ingresso e la guida al museo sono inclusi).

Partenza ore 14.30.

Per sabato 28 ottobre è organizzato l’evento conclusivo intitolato "Filippo Lippi e le sue Madonne in tema contemporaneo" alle ore 15:30. L'evento prevede una performance di action painting di Cinzia Fiaschi, accompagnata dalle note improvvisate della musicista/cantante Titta Nesti. La performance si svolgerà nel chiostro del museo, a seguire visita alle tele dell'artista Rita Pedullà esposte all'interno del museo. Evento gratuito ma su prenotazione.

Per domenica 29 ottobre è organizzato l'ultimo evento 'Sulle tracce di Filippo Lippi' con una visita a Palazzo Medici Riccardi a Firenze

Prenotazione chiamando l'Ufficio Turistico di Montespertoli

Ritrovo: Firenze, ore 10:00

Costo: Guida e biglietto d'ingresso a Palazzo Medici Riccardi - 20,00 euro a persona

Ricordiamo che alcune prenotazioni e incassi sono gestiti direttamente dalle organizzazioni coinvolte, come indicato sopra. Per ulteriori informazioni su ciascun evento e per effettuare prenotazioni, vi invitiamo a contattare l'ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) o a visitare il nostro sito web ufficiale.

Non perdete l'opportunità di immergervi nell'arte di Filippo Lippi e di partecipare agli eventi straordinari che arricchiscono questa eccezionale mostra in Valdelsa.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e per prenotare i posti, si prega di contattare l’Ufficio Turistico al numero 0571600255 oppure scrivere una email a ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it.

Terre degli Uffizi è un progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.