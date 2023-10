Un pezzo di Lucca Comics a Certaldo con il Campfire 2023

Si rinnova anche quest'anno l'esperienza di Lucca Campfire. Gli eventi fumettistici della manifestazione più importante del settore fumetti e giochi verrà trasportata anche a Certaldo nel negozio Decimo Pianeta. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Da sabato 14 ottobre a martedì 31 ottobre tanti appuntamenti in viale Fabiani 19. Il programma degli incontri è ancora più ricco degli anni precedenti e prevede ospiti italiani e internazionali che hanno pubblicato le loro opere in tutto il mondo.

Il programma degli eventi

Sabato 14/10

ore 16:00->18.00 - ILARIA PALLESCHI

Presentazione editoriale del graphic novel “Conforme” (Bao Publishing) con l’autrice Ilaria Palleschi (sketch e firmacopie)

Domenica 15/10

16:30->19.00 - COSPLAY SHOW: "Diventa il tuo eroe"

Ritrovo Cosplayer con photoshoot e truccabimbi – Biglietti per Lucca Comics 2023 in premio

Omaggi per tutti i partecipanti

Giovedì 19/10

dalle 21.15 - SERATA BOARDGAME

dimostrazioni gratuite giochi da tavola

Venerdì 20/10

dalle 21.15 - TORNEO DI MAGIC 30 ANNI

formato Sealed

Sabato 21/10

17:00->19.00 - MARIA LAURA SANAPO e MARCO SANTUCCI

sketch e firmacopie

venerdì 27/10

dalle 21.15 - EVENTO IN STREAMING

Comics Trivia – per testare la tua conoscenza del mondo dei fumetti

Biglietti per Lucca Comics 2023 in premio

Sabato 28/10

17:00->19.00 LEVIATHAN LABS

Presentazione editoriale con gli autori Leviathan

Dediche e sketch con Massimo Rosi, Alessandro Ginori, Lorenzo Palombo e Niccolò Fontanelli

Anteprima nazionale di “The Barbarian king“ n°6, presentazione di “Giallo“ n°7 e presentazione della nuova serie “Nova Aetas“ con in vendita il numero zero

Domenica 29/10

Dalle ore 16 - GRANDE FESTA POKEMON

Prerelease “Scarlatto e Violetto: Paradosso Temporale”

bustina in omaggio per tutti gli invervenuti

Martedì 31/10

17:00->19.00 - CLAUDIO SCIARRONE

sketch e firmacopie

Le biografie

ILIARIA PALLESCHI

Ilaria Palleschi nasce nel 1989 a Latina. Dopo il liceo frequenta lo IED, dove studia Illustrazione e Animazione. Si forma come illustratrice, ma ha il sogno di fare fumetti.

Sogno che realizza grazie a Bao Publishing nel novembre del 2018, quando viene pubblicato il suo primo graphic novel: “Nina che Disagio”.

In seguito ha lavorato con Mondadori come illustratrice freelance, per cui ha curato le illustrazioni e i fumetti per “I Casi Impossibili di Zoe & Lu”, la serie young-adult della scrittrice Licia Troisi.

Un suo fumetto breve è stato pubblicato sul tomo I dell’Enciclopedia Treccani per Ragazzi del 2020. Collabora inoltre con altre case editrici come Tunué, Giunti e ilCastoro, e tiene corsi su fumetto e storytelling presso le scuole.

Il 15 settembre è uscito CONFORME, sempre per Bao Publishing, il suo secondo graphic novel come autrice completa.

Nel tempo libero cerca di non far morire le sue amate piantine e fa lunghe passeggiate con il suo cane Bresaola.

MARCO SANTUCCI

Classe ’74, esordisce per la prima volta a 20 anni sulle pagine di una miniserie supereroistica chiamata Nembo, edita dalla Phoenix di Daniele Brolli.

Poco tempo dopo, entra nei ranghi della Star Comics per la quale realizza un paio di numeri della serie a fumetti Samuel Sand. Successivamente, Marco inizia una lunga esperienza lavorativa come matitista nella serie bonelliana Mister No. Della serie realizza circa una decina di albi. Divenuto collaboratore fisso della Sergio Bonelli Editore, l’autore toscano entra a far parte dello staff della Scuola Internazionale di Comics di Firenzedove tiene lezioni di fumetto e di grafica 3Ddal 2000 al 2008.Come co-creatore del progetto Termite Bianca, Marco ha la possibilità di cimentarsi in quella che è un'altra sua passione: la sceneggiatura. Dal 2006 al 2008, entra a far parte dello staff della serie bonelliana più famosa, Tex (sempre come matitista), realizzandone 3 albi. Terminata l’esperienza texiana, Santucci inizia a collaborare con Marvel comics per la quale realizza la miniserie di tre numeri “Secret Invasion: The amazing Spider-man”, alcuni numeri di X-factor, lo speciale “Siege: Spider-man” e la miniserie “Captain America: forever allies”. Marco ha poi la possibilità di lavorare anche per il mercato francese con Soleil, casa editrice per la quale ha realizzato i due volumi “La Mandragore” come creatore grafico, oltre che come artist. Parallelamente agli impegni esteri, l’autore continua la sua collaborazione con la Sergio Bonelli Editore sulla serie Dampyr fino al 2016. Negli ultimi tempi ha la possibilità di cimentarsi con i personaggi di un'altra major del fumetto statunitense, la DC Comics, per la quale realizza, fra gli altri, alcuni albi di Superman, Injustice: Gods among us, Wonder Woman, Batman Beyond, Shazam!, The Swamp Thing, Green Lantern. Come cover artist ha realizzato covers per DC Comics (Injustice 2 & Swamp Thing), Titan Comics (Assassin's Creed, Tekken) e Dynamite (Sheena, Red Sonja)

MARIA LAURA SANAPO

Maria Laura Sanapo nasce a Castiglione del Lago in provincia di Perugia. Sin da bambina ama la musica e le arti figurative e si diletta a disegnare supereroi ancor prima di imparare a leggere e scrivere. Ha studiato lingue straniere al Liceo Linguistico (parla inglese, tedesco e spagnolo) e si è laureata in lingue all'Università di Siena. Successivamente, ha deciso di seguire la sua vera vocazione frequentando la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e poi prendendo lezioni dal suo mentore e marito Marco Santucci. Esordisce per la prima volta nel 2013 per Edizioni Inkiostro sulla rivista chiamata “Denti” con una storia breve. In seguito comincia subito a lavorare per gli Stati Uniti, per case editrici come DC Comics, Warner Bros, Dynamite e Zenescope illustrando titoli tra cui DC Bombshells,Wonder-Woman, Catwoman, Batwoman, Green Lantern, Black Adam,Vampirella, Sheena: Regina della Giungla, Red Sonja e Streghe, sia come disegnatrice di pagine che copertinista. Ha lavorato anche per Archie Comics sulle copertine di Sabrina, Vita da Strega per Valiant, Titan Comics e Ubisoft disegnando le copertine dell’adattamento a fumetti di Assassin’s Creed. Insegna inoltre alla Scuola Internazionale di Comicsdi Firenze e alla Joe Kubert Schoolof Graphic Arts.

CLAUDIO SCIARRONE

Claudio Sciarrone è tra i maggiori talenti internazionali del fumetto Disney. Oltre ad essere tra i creatori di PKNA ha disegnato gli adattamenti a fumetti di diversi film tra cui Atlantis, Alla ricerca di Nemo e Wall•e. Per Nickelodeon negli U.S.A. disegna le Tartarughe Ninja. È autore completo tra le altre della serie Foglie Rosse per Topolino Magazine. Per Marvel e Disney ha reinterpretato Spider Man in una nuova serie internazionale a fumetti. Collabora con diversi ambiti artistici, dai videogiochi per Nintendo e 505 Games di cui è designer di personaggi ambienti e accessori per la serie internazionale Diva Girls, alla musica, collaborando con la band Punkreas, con Giorgio Ciccarelli (ex Afterhours) anche in live show, fino alla collaborazione con Paola Zukar e Fabri Fibra. Per la tv realizza le illustrazioni per la trasmissione Delitti Rock, è co ideatore della serie animata Le Nuove Avventure di Jules Verne e illustra tutte le carte delle edizioni tv del Mercante in Fiera.Nell'ottobre 2020 viene pubblicata una sua storia inedita, disegnata da lui e scritta da Tito Faraci oltre dodici anni prima: "Mickey 2.0.

Nel dicembre 2020 la sua "Foglie rosse" viene ristampata nel primo volume della collana "Topolino extra", riproposta in grande formato e con contenuti inediti.

A novembre 2021, sul numero 3441 di Topolino viene pubblicato l'interludio di "Foglie rosse", che collega la prima stagione con la seconda. Il volume che raccoglie la storia è in uscita a ottobre 2023.

Ha realizzato due copertine variant per la Marvel Comics per celebrare i 100 anni della Disney che rivedono classiche storie Marvel in stile Disney.

LIL JC

Alessio Colomboli in arte Lil JC é nato a Siena e ha 18 anni. É un'artista trap emergente della scena toscana. Si contraddistingue nel suo genere grazie alle influenze musicali elettroniche, pop e anni 80'. Da una delusione d'amore decide di scrivere il suo primo brano Rosa e fiori. Collabora con Giovanni Cucinella di Palermo per la produzione delle basi per altri 3 brani: Vetri infranti, Grind e Polveri. Nel suo percorso formativo musicale si affida a due DJ per due remix più ad un arrangiatore di brani classici per le versioni solo pianoforte. Attualmente sta svolgendo un progetto dal titolo:Gaming & musica. Per il 2024 é in studio un fumetto illustrativo su ogni suo brano.

La musica di Lil Jc è la colonna sonora di tutti gli spot del Campfire di Decimo Pianeta

L'evento è organizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games e i biglietti in premio sono gentilmente offerti dall’Associazione Ludicomix (Empoli)