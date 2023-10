Salvato in mare da Open Arms, muore per un malore: il 53enne siriano era sbarcato a Marina di Carrara

Un migrante siriano di 53 anni è deceduto per un attacco di cuore dopo essere sbarcato con altri 176 migranti dalla nave ONG Open Arms nel porto di Marina di Carrara. L'uomo, identificato come Yaser Thane Alrshedat, avrebbe avuto un infarto. Dopo il loro arrivo, lui e suo fratello più giovane erano stati trasferiti a un centro di accoglienza a Villafranca in Lunigiana, nella provincia di Massa Carrara.

Tuttavia, durante la notte tra giovedì e venerdì, l'uomo ha avvertito un forte dolore al petto e difficoltà respiratorie. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, il 53enne è purtroppo deceduto. L'uomo aveva lasciato la Siria sperando di ricevere cure in Europa per la sua gamba ferita da un'esplosione, lasciando moglie e figli a casa a causa dell'impossibilità di pagare il viaggio per tutta la famiglia. Era giunto in Libia con il fratello minore prima di intraprendere il viaggio in barca e veniva recuperato in acque internazionali dalla nave Open Arms il 30 settembre.