Volley, è subito derby tra Savino Del Bene e Il Bisonte

A 158 giorni dall'ultima sfida di campionato, questa domenica la Savino Del Bene Volley tornerà in campo per una nuova stagione. Una nuova avvincente annata sportiva che per le ragazze di coach Massimo Barbolini si aprirà con le emozioni del derby fiorentino.

La prima giornata del campionato di Serie A1 infatti metterà di fronte alla Savino Del Bene Volley le “cugine” de Il Bisonte Firenze. La squadra di coach Barbolini, che solamente di recente ha riabbracciato le giocatrici che durante l'estate sono state impegnate in nazionale, affronterà il derby da squadra di casa, con la sfida in programma per domenica 8 ottobre alle 17.00 a Palazzo Wanny.

EX E PRECEDENTI

L'unica giocatrice di Firenze ad aver giocato a Scandicci è Alessia Mazzaro, centrale classe 1998, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2018-2019.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono invece tre le giocatrici ex Firenze:

Sara Alberti, centrale classe '93, ha militato nelle fila de Il Bisonte Firenze dal 2017 al 2021, ricoprendo anche il ruolo di capitana della squadra gigliata.

Britt Herbots, schiacciatrice belga classe '99, nella scorsa stagione è approdata in Toscana indossando la maglia de Il Bisonte Firenze.

Francesca Villani, schiacciatrice classe '95, ha fatto il suo esordio in Serie A2 nel 2013-2014, quando con la maglia de Il Bisonte ha conquistato la Coppa Italia di categoria e la promozione in Serie A1, vincendo i play off.

Considerando le sole gare di Serie A1, Serie A2 e Coppa Italia, quello di questa domenica sarà il 27esimo confronto ufficiale tra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze. Il bilancio dei precedenti è tutto favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è aggiudicata il derby fiorentino in 19 occasioni. Solamente 7 invece le vittorie de Il Bisonte Firenze.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Con Firenze sarà una partita difficile. Sono una squadra che si è rinforzata, se possibile rispetto all'altra stagione e sicuramente mantengono un buonissimo livello. È una squadra che conosciamo poco, perché anche loro hanno giocatrici che ancora non hanno calcato la scena del nostro campionato, per cui dobbiamo pensare soprattutto a fare bene il nostro.”

LE AVVERSARIE

Il Bisonte Firenze ha chiuso al 10imo posto nella passata stagione di Serie A1, raccogliendo 9 vittorie e 17 sconfitte, per un bottino totale di 30 punti con cui la formazione fiorentina ha centrato la qualificazione ai play off di Challenge Cup, venendo eliminata in finale da Casalmaggiore.

Il Bisonte Firenze si presenta al via della stagione 2023-2024 radicalmente cambiato, basti pensare che solamente un'atleta è stata confermata rispetto alla passata stagione: Emma Graziani.

Roster cambiato radicalmente, mentre rispetto alla scorsa stagione è stata confermata la guida tecnica della squadra, con coach Carlo Parisi che, subentrato a gennaio della scorsa stagione sulla panchina gigliata, rimane al timone de Il Bisonte Firenze.

Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze si sono incrociate tre volte in precampionato. Le due formazioni infatti durante gli scorsi giorni hanno svolto degli allenamenti congiunti nella palestra sussidiari di Palazzo Wanny.

Nella sfida di questo week end Il Bisonte Firenze partitrà con il 6+1 composto da Battistoni al palleggio, Kraiduba come opposto, Mazzaro e Stivrins da centrali, con Alsmeier e Ishikawa in banda e Leonardi come libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa