Volley Santa Croce, Kemas Lamipel lotta ma cade contro Siena

Grande spettacolo al Palazzetto di S. Croce sull’Arno. Prima la presentazione di tutte le squadre del settore giovanile biancorosso, comprese le due serie D, maschile e femminile, e la B nazionale, poi due ore di bella pallavolo tra Kemas Lamipel S. Croce e Emma Villas Siena per l’ennesima edizione del Memorial “G. Parenti”. Derby toscano tra due squadre che domenica prossima inizieranno i rispettivi percorsi nel campionato di A2 Credem Banca.

La vittoria è andata alla formazione ospite, più scaltra in servizio e precisa in seconda linea, ma i Lupi biancorossi hanno dato battaglia, rimediando con grinta e soluzioni coraggiose a qualche errore di troppo. Al termine, sentita cerimonia di premiazione con trofeo e targa di partecipazione per Emma Villas, targa “Franco Macchia” a Matheus Krauchuk, top scorer, targa “Vittorio Menicagli”, alla “critica”, per il giovane Luca Loreti, libero di casa. Come da tradizione, la famiglia di Giancarlo Parenti, il fratello Renzo, e il nipote, hanno ritirato un riconoscimento dalle mani dei ragazzi della Curva, tra gli applausi e la commozione generale per il filmato realizzato in ricordo di Giancarlo e visionato dai presenti. Prima della gara, la società aveva omaggiato con un mazzo di fiori la signora Ornella, moglie del presidente Piero Conservi, scomparso recentemente.

La cronaca della gara

Primo set. Bulleri schiera il “6+1” con Coscione e Lawrence in diagonale, Colli e Parodi di banda, Cargioli e Mati al centro, Loreti libero. Coach Graziosi risponde con Nevot palleggiatore e Krauchuk opposto, Milan e Pierotti in posto quattro, Copelli e Trillini centrali, Bonami libero. Subito Lawrence imbeccato da Coscione, 2-2. Le due squadre avanzano un punto alla volta: gran “sette” di Mati per il 5-5. L’equilibrio regna sovrano, ancora Lawrence per il 10-10, poi Colli trova le mani alte del muro e la Kemas sale a +1. Risponde Pierotti con un ace, ma ci pensa ancora il capitano, perfetto sulla “super” sparata da Coscione. Il primo vero break è di Siena, 18-16, ma prima Lawrence e poi Parodi si esaltano in attacco e permettono alla Kemas Lamipel di ricucire. Quando Copelli porta avanti gli ospiti, 19-20, coach Bulleri ferma il gioco. 21-21, Graziosi inserisce Tallone per il giro dietro, poi ferma il gioco con il primo time-out del set. Siena arriva per prima a quota 24, ma ad ogni set-point ospite la Kemas Lamipel oppone sempre resistenza, fino all’errore sul 27-28 che consente agli ospiti di mettere la testa avanti. Bel set, buon livello: 61% in attacco per i padroni di casa, 54% per gli ospiti.

Nel secondo parziale parte Gatto in posto quattro per Parodi, non al meglio per un problemino fisico. Emma Villas guadagna un minibreak, + 3 con un ace di Krauchuk. Un errore in attacco dei padroni di casa porta al 4-8, con annesso primo time-out di Bulleri. Milan chiude Lawrence sulla parallela, 4-9. La Kemas Lamipel forza il servizio per guadagnare un break point ma sbaglia qualcosa di troppo. Gatto insacca la “palla del postino”, Colli lo imita e i padroni di casa riducono il divario. Ancora Colli per l’11-13. Lawrence mette giù la palla del 15-17: Krauchuk, però, non molla il colpo e va a segno in parallela. Gran “pipe” sull’asse Coscione-Colli. Siena torna a + 4 grazie a Pierottie gli ospiti scappano, grazie ad un attacco dello stesso opposto e a un bel servizio di Pierotti: 17-22, secondo time-out per i biancorossi. Bulleri prova il doppio cambio con Giannini e Russo, ma Emma Villas trova il punto del 24 e chiude sul 20-25.

Nella terza frazione, coach Bulleri conferma il “6+1” con Gatto e Colli in diagonale. Lawrence fa subito la voce grossa: gran diagonale e 1-0. Cargioli va in “sette” e mette un chiodo per il 3-1. Passa anche Gatto, 4-2. L’ace di Pierotti vale il 4-4 ma Cargioli è “on fire”, 5-4. La Kemas Lamipel trova il primo vero break della partita: 9-6. Siena reagisce con veemenza ma Lawrence tiene i suoi avanti, 12-10, poi 13-10 su infrazione ospite. Graziosi ferma il gioco. Sul 16-14 la “pipe” di Colli tiene a + 3 i Lupi. Gran parallela di Lawrence da posto 4, per il 22-20. Ancora l’opposto portoricano fa saltare in aria la difesa ospite, 23-21. Emma Villas si ricarica e trova il 23-23 con due belle azioni di contrattacco, e coach Bulleri ferma tutto. Al rientro Colli piazza l’ennesima “pipe” della partita, Lawrence sbaglia il servizio del 24-23 ma si riscatta subito con un gran mani e fuori da seconda linea. Cargioli chiude in attacco, 26-24, Lupi ancora vivi.

Bulleri si gioca il quarto parziale con gli stessi protagonisti del set precedente. Siena scatta subito ma la Kemas Lamipel rimane agganciata grazie ai servizi di Mati. Lawrence segna il 4-3. Contro-break targato Emma Villas, 4-7, poi 4-8 e su un errore in attacco dei suoi il coach di casa chiama time-out. La “sette” Coscione-Cargioli è una sentenza, Lawrence prende l’angolino in battuta: -2. Mati accorcia, 9-10, poi trova un mani-out su attacco dal centro, 10-10. Emma Villas riesce ancor ad allungare sfruttando al meglio la fase break, 12-15, poi 13-17. Nevot al servizio, Lawrence non ci sta e spacca in diagonale, 14-17. L’opposto portoricano trascina i suoi, 16-17. Time-out di Graziosi, sulla palla successiva è 17-17. La partita è avvincente. Milan va a segno per il 19-21, risponde una gran palla sull’asse Coscione-Colli. Ancora un Milan in grande spolvero, missile dai nove metri per il 20-23. La Kemas Lamipel prova a rientrare ma Trillini guadagna il primo match-point e Siena al secondo tentativo chiude il match e porta via la Coppa.

Kemas Lamipel S. Croce – Emma Villas Siena 1-3

Parziali: 27-29, 20-25, 26-24, 20-25

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 1, Parodi 4, Brucini, Cargioli 11, Russo, Colli 15, Matteini, Petratti, Gatto 7, Giannini, Loreti, Mati 14, Lawrence 21. All. Bulleri

Emma Villas Siena: Nevot 2, Krauchuk 20, Milan 13, Pierotti 10, Copelli 12, Trillini 10, Bonami, Tallone 2, Coser, Gonzi, Acuti, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

