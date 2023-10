Senza patente, assicurazione e in stato di ebrezza: maximulta per un 53enne dell'Elba

Effettua un sorpasso azzardato non rendendosi conto di aver appena sorpassato una gazzella della polizia. Scatta una plurima multa sia per il soprasso azzardato che per guida in stato di ebrezza.

È accaduto ieri sera a Portoferraio (dell'Isola 'Elba). Il centauro, un 53enne italiano, stava procedendo in sella alla sua moto quando ha sorpassato la gazzella dei carabinieri, forse non rendendosi conto di percorrere una zona con divieto di sorpasso.

I militari hanno subito fermato il motociclista contestandogli una sanzione amministrativa per il sorpasso azzardato. I carabinieri si sono anche accorti che l'uomo fermato, residente all’Elba, manifestava gli inequivocabili sintomi di un recente abuso di alcool. Lo hanno quindi sottoposto al controllo con l’etilometro accertando un tasso di oltre 4 volte il limite consentito: 2,16 g/l.

A quel punto, una volta chieste patente e assicurazione del veicolo, i militari si sono trovati di fronte a due ulteriori motivi di sanzione. L'uomo, che era già stato sanzionato nel mese di marzo per guida in stato di ebrezza, era sprovvisto di patente poiché sospesa in quell'occasione. Inoltre, tanto per completare il quadro, il mezzo risultava sprovvisto di copertura assicurativa.

Il 53enne, che è stato sanzionato per quasi 4.000 euro di multa ed è stato segnalato alla prefettura per la revoca della patente di guida. È stato inoltre denunciato in stato di libertà e il suo veicolo sottoposto a sequestro per la successiva confisca.