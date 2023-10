Il barbecue tra amici finisce a colpi di accetta: arrestato un 39enne

Ha ferito con un'accetta un amico perché, forse per l'abuso di alcol, si sarebbe ingelosito della condotta tenuta dall'uomo con sua moglie. Sarebbe stata quindi la gelosia a scatenare l'ira del 39enne, un muratore romeno residente nel comune aretino di Bibbiena.

La lite si sarebbe scatenata intorno alle 22 di ieri a Bibbiena, durante un barbecue. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava cenando con la moglie e alcuni amici nel cortile di casa. Ad un certo punto, forse per l'abuso di alcol, l'uomo si sarebbe mostrato geloso del comportamento dell'amico con sua moglie e così, brandita l'accetta, si sarebbe dato all'inseguito sia la donna che l'amico. Quest'ultimo, è stato colpito alle spalle nel tentativo di scappare ed è stato trasportato al pronto soccorso. Per lui è prevista una prognosi di sette giorni.

la donna, invece, è riuscita a chiudersi in garage scampando così alla furia del marito.

I carabinieri di Badia Prataglia e Chiusi della Verna intervenuti sulla scena hanno poi arrestato il presunto aggressore per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Sono in corso indagini per chiarire meglio l'episodio.