Indicente in Garfagnana, muore un 65enne di Barga

Non ce l'ha fatta l'automobilista 65enne residente nel comune di Barga, in Garfagnana, che nel tardo pomeriggio di ieri, percorrendo un tratto sterrato che conduce alla località di San Bartolomeo, è uscito fuori strada finendo in una scarpata ribaltandosi.

Per l'uomo, recuperato dal mezzo dopo diverse ore dai vigili del fuoco, i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari sopraggiunti con ambulanza con medico a bordo da Castelnuovo, sono stati vani.

Non è ancora chiaro se l'incidente sia stato causato da un malore.

Ad accorgersi dell'accaduto un pastore del posto che ha dato l'allarme attorno alle ore 20.