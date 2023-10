Campostaggia, completati i lavori per il bar dell'ospedale

Completato il rinnovo del bar dell’ospedale di Campostaggia. Con la conclusione delle operazioni di ristrutturazione, da oggi è infatti possibile tornare a usufruire dei servizi del punto di ristoro. L’obiettivo è stato quello di rendere gli ambienti più accoglienti e luminosi.

Oltre allo spazio bar, torna in una nuova veste anche il minimarket. La novità è invece lo spazio riservato alla vendita di giornali e riviste. Inoltre, con la ristrutturazione è stata valorizzata maggiormente la zona della terrazza. Come ulteriore servizio per l’utenza, sono in corso di installazioni alcune postazioni USB per ricariche di cellulari o sistemi digitali.

Da sottolineare infine che, per venire incontro alle esigenze dell'utenza, nel nuovo appalto con la ditta è stato previsto un aumento considerevole dell'orario al pubblico che sarà dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 18 e domenica e giorni festivi dalle 6.30 alle 14.

Fonte: Ufficio Stampa