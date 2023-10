Inizia con una vittoria il percorso nel torneo regionale della Lupi S. Croce

Inizia con un bel 3-0 interno l’avventura di Lupi “rosa” nel torneo regionale di serie D. Primi tre punti stagionali e grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Biancorosse in campo con il “6+1” formato da Cerri al palleggio, Allori opposto, Ceccarelli e Sabatini in posto 4, Campigli e Leto al centro, Moretti libero. “Miglior inizio non si poteva chiedere, mi è piaciuto molto l’atteggiamento di tutta la squadra” – premette coach Manuele Marchi – “L’approccio è stato ottimo, abbiamo portato a casa un bel risultato contro una formazione blasonata che nella passata stagione è arrivata terza in campionato, partecipando ai playoff promozione. Le ragazze sono calate un po’ nel secondo set, qualche disattenzione di troppo. Nel frangente non mi è piaciuto molto il servizio e neppure la ricezione. Quando siamo riusciti a sistemarci, abbiamo portato in fondo la partita. Visti i risultati degli altri campi, mi aspetto un girone molto equilibrato. Ogni partita sarà importante”.

Nel prossimo turno le biancorosse andranno fino a Riotorto per sfidare le padrone di casa dell’Union Volley (a segno sabato scorso contro Agliana). Gara in programma sabato 14 ottobre, Palazzetto “Mecatti”, via della Bottaccina, Riotorto.

Lupi S. Croce–Jenco Volley Viareggio 3-0

Parziali: 25-17, 27-25, 25-19

Lupi S. Croce: Allori, Campigli, Ceccarelli, Cerri, Cipollini, Di Carlo, Favati, Giacomelli, Leto, Lupi, Mannucci, Moretti, Sabatini, Tozzi. All. Marchi

Jenco Viareggio: Bongiorni, Bonuccelli, Carignani, Della Latta, Domenici, Gabelloni, Gozzani, Lazzarini, Mosti, Pesce, Pucci, Rebechi, Spadoni. All. Bernieri

