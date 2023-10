Rapina in sala slot, via 8mila euro. Banditi su un'auto rubata

Una sala giochi di Capannori è stata svaligiata da una banda armata di cacciaviti e punteruoli, portando via 8mila euro questa notte. Il fatto è avvenuto sulla via Pesciatina, nella frazione di Zone. C'erano pochi clienti presenti, che purtroppo hanno visto arrivare la banda. Dopo averli minacciati per tenerli a bada, i banditi hanno scassinato le slot per portare via il bottino, prima di scappare a bordo di una Bmw rubata poco prima in una concessionaria di Altopascio. Indagano i carabinieri. R