Serie B, passo falso per la Kemas Lamipel nel derby con Pontedera

Prima giornata di campionato e primo stop per la Kemas Lamipel S. Croce, opposta in casa ai “cugini” toscani della Gruppo Lupi Pontedera. Di fronte al buon pubblico del Pala Parenti, i biancorossi non riescono a partire con il piede giusto e concedono agli ospiti l’intera posta. Con Brucini al rientro da un infortunio e sicuramente non al cento per cento, e Petratti anch’egli non al meglio, coach Pagliai ha dovuto gestire una situazione di semi-emergenza sia in settimana che in gara. Alcune delle situazioni proposte (Matteini in banda, Bandini al centro) sono sembrate molto interessanti ma gli avversari hanno concesso davvero poco, uscendo dai momenti difficili con un servizio che ha sovente messo in difficoltà la seconda linea di casa. Nei punteggi individuali spiccano i 21 punti di Riccardo Gatto, ottenuti con il 49% in attacco. Una battuta d’arresto che poteva esser messa in preventivo, date le difficoltà di approccio alla gara e il valore indiscusso degli avversari, forti anche degli ex Antonelli e Del Campo. Prima possibilità di riscatto sabato prossimo a Foligno, contro Italchimici, ore 18.00.

La cronaca della gara.

Primo set. I padroni di casa partono con Giannini e Gatto in diagonale, Brucini e Petratti in banda, Russo e Matteini al centro, Gabbriellini libero. Ospiti rispondono con Lazzeroni al palleggio, Frosini opposto, Lumini e Del Campo a schiacciare e ricevere, Lusori e Antonelli centrali, Maggiorelli libero di ricezione, Resegotti in difesa. Inizio favorevole agli ospiti, subito avanti con un break importante. Sul 5-9 coach Pagliai chiama il primo time-out. Lumini porta i suoi sull’11-17, la panchina biancorossa risponde con il doppio cambio, dentro Camarri e Gallina. Dentro anche Angioli per Petratti. Gruppo Lupi dilaga, sul 13-20 secondo tempo tecnico per i padroni di casa. Pagliai chiude il doppio cambio, rimane in campo Angioli. Frosini trova un mani e fuori, quindi c’è un’infrazione fischiata ai danni di Giannini e quando la Kemas riprende la palla il punteggio è 16-23. Errore in servizio di Matteini, bel punto in attacco di Gatto, ma al secondo set-point chiude Frosini.

Nel secondo parziale coach Pagliai sposta Matteini nel ruolo di schiacciatore, inserendo Bandini in posto tre. La Kemas Lamipel approccia il set con uno spirito diverso. Russo prende un “monster block” per il 4-0, Nuti chiede il primo time-out della partita. Gli ospiti si riportano sotto nel punteggio, Brucini frena la rincorsa avversaria mettendo giù il punto dell’8-6 e replicando nell’azione successiva. + 4 per la Kemas Lamipel con l’ace di Giannini. Coach Nuti spende subito il secondo time-out. La reazione ospite parte dal servizio: 11-13, poi Gatto ci mette una pezza tirando forte sulle mani del muro. I padroni di casa ritrovano ritmo e tornano a +4, Bandini tira forte il primo tempo del 14-18. Frosini tiene a galla i suoi attaccando con continuità e Pontedera accorcia. Del Campo tira fuori dal cilindro il 18-19 che vanifica il tempo tecnico chiesto dalla panchina biancorossa. Gatto è “on fire” per il 18-20 e schianta anche l’”ace” del 19-22. Nuti prova Pantalei per Lazzeroni. Il primo set-point biancorosso non va a buon fine, il secondo lo chiude Brucini.

Nella terza frazione Kemas Lamipel conferma lo stesso assetto. Gran colpo di Gatto per l’11-10. L’opposto trascina i suoi, sul 13-13 Pagliai rimette in campo Petratti e dà fiato a Matteini. Il primo break è di marca ospite, lo trova Frosini con due aces consecutivi che costringono Pagliai al time-out (14-17). Pallonetto vincente di Lazzeroni per il 15-18. Sul contrattacco errore Lupi, 15-19. Ancora un cambio per i padroni di casa, fuori Brucini e dentro Angioli. Il set scivola lentamente nelle mani di Pontedera: altro tempo tecnico per la panchina di casa. Lo schiacciatore neoentrato trova un ace, 19-23, ma nel giro di due scambi Pontedera chiude la pratica.

Quarto parziale. Locali in campo con Gallini in regia, ancora Matteini in posto quattro e Bandini al centro. Partono bene gli ospiti con un gran ace dell’ex Antonelli, proseguono imperversando dai 9 metri e costringono Pagliai al time-out: 2-6. Il vantaggio ospite si dilata fino al +6. La Kemas Lamipel prova a reagire: Bandini chiude in primo tempo un’azione intensissima. Gruppo Lupi però trova due aces velenosi con Lumini e rimanda indietro i ragazzi di Pagliai, 8-16. Dentro Angioli per Brucini. Secondo time-out per la panchina biancorossa. Il set si trascina verso la fine. Lusori chiude la “veloce” con Lazzeroni per il 14-21, poi trova l’ennesimo ace della serata per la compagine ospite: 14-22. Gruppo Lupi chiude 16-25 e porta a casa tre punti.

Kemas Lamipel S. Croce – Gruppo Lupi Pontedera 1-3

Parziali: 17-25, 25-22, 19-25, 16-25

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Brucini 6, Russo 6, Matteini 3, Angioli 1, Petratti 4, Gatto 21, Giannini 2, Gallina 1, Moretti, Montini, Garibaldi, Baldini 4, Camarri N. All. Pagliai

Gruppo Lupi Pontedera: Resegotti, Lusori 8, Lazzeroni 4, Carrai, Antonelli 4, Del Campo 17, Maggiorelli, Pantalei, Lumini 9, Pozza, Frosini 20, Nocito, Falaschi. All. Nuti

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa