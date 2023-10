ToscanaBricks dona 100 scatole di costruzioni per i bambini ricoverati all’Aou Senese

Cento scatole di costruzioni, di vario genere e tema, che potranno un sorriso e allietare il ricovero dei bambini ricoverati al policlinico Santa Maria alle Scotte. È questo il dono di Toscana Bricks, gruppo di appassionati dei celebri mattoncini colorati, al Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretto dal professor Mario Messina. ToscanaBricks (www.toscanabricks.it) è un gruppo di appassionati di mattoncini delle note costruzioni, nato nel 2012 con l'obiettivo di condividere e diffondere la passione per questo sistema di gioco.

L’iniziativa nasce, come da tradizione, in occasione di “Bricks in Florence Festival”, evento espositivo di Toscana Bricks che si svolge il 18 e 19 novembre a Firenze, in collaborazione con Fairy Bricks: grazie alla generosità dei visitatori dell’evento, vengono raccolti i fondi per acquistare le scatole di mattoncini da donare ad alcuni degli ospedali della Toscana, tra cui quello di Siena. Alla consegna erano presenti per Toscana Bricks Nico Mascagni e Mirko Romano, per l’Aou Senese la direttrice sanitaria Maria Francesca De Marco, il direttore della Pediatria Salvatore Grosso, il chirurgo pediatrico Francesco Molinaro, la neuropsichiatra Sabrina Buoni, le coordinatrici infermieristiche Caterina Caliani e Antonella Gallorini, e il personale afferente al Dipartimento.

Fonte: AOU Siena - Ufficio Stampa